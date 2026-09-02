Aperta la Festa della cipolla a Cannara: dieci giorni all'insegna del gusto

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Fino a domenica 13 settembre aperti i sei stand gastronomici. Tanti gli eventi collaterali

Novità di quest'anno gli show cooking in piazza e il mercato di Campagna Amica

(UNWEB) – Cannara, – Si è aperta con un dato che conferma l'apprezzamento da parte dei visitatori e dei buongustai: la prima serata della Festa della cipolla a Cannara ha fatto registrare un più 20 per cento di presenze rispetto alla stessa serata dell'anno precedente. La manifestazione, giunta alla 44esima edizione, organizzata dall'Ente Festa della cipolla con il patrocino di Comune di Cannara e Regione Umbria e finanziata dal Gal Valle umbra e Sibillini (AS 2.1, nell'ambito del CSR per l'Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06), è stata inaugurata martedì primo settembre e proseguirà, con una pausa lunedì 7, fino a domenica 13. Al taglio del nastro, tra gli altri, erano presenti Roberto Damaschi, presidente dell'Ente Festa della cipolla, Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, e Simona Meloni, assessora alle politiche agricole e al turismo della Regione Umbria. "Una bellissima manifestazione – ha dichiarato l'assessora Meloni –, un'esperienza che rientra a pieno titolo nella nostra visione di Umbria. La Regione è vicina a questo tipo di iniziative che ci identificano e connotano, mettendo al centro borghi, enogastronomia, musica e cultura, quindi quel turismo esperienziale che stiamo promuovendo a 360 gradi". "Tutta Cannara si sta dando da fare per questa festa – ha commentato il sindaco Gareggia – e i risultati sicuramente non si faranno attendere. Ho visto crescere questa festa e ogni anno abbiamo saputo aggiungere senza modificare troppo il format. Questo è un valore aggiunto perché le persone che vengono a Cannara sanno quello che trovano: un livello molto alto nella preparazione dei piatti, un ambiente accogliente e allestimenti che rendono il nostro paese bello da vivere". "È una manifestazione – ha aggiunto il presidente Damaschi – che ha ormai raggiunto il livello e il carattere di rassegna culturale e gastronomica dei prodotti della terra. Abbiamo tantissime iniziative e alcune novità come gli show cooking e il mercato di 'Campagna Amica' organizzati grazie alla collaborazione con Coldiretti Perugia. Cerchiamo di dare spazio, accanto alla cipolla che resta la regina al centro dell'attenzione, agli altri prodotti tipici della nostra terra". Nella serata di apertura infatti è andato in scena il primo dei sette show cooking in programma nel corso della festa, durante il quale Pietro De Vivo, pizzaiolo e anima del locale Don Pietro a Torricella di Magione, ha proposto la pizza 'Tonno e Cipolla al quadrato', in cui la cipolla non è stata usata solo come condimento, ma come parte dell'impasto. In tanti hanno potuto assaggiare questa gustosa pizza prima di raggiungere i sei stand gastronomici della festa (Al cortile antico, El cipollaro, Il giardino fiorito, Il rifugio del cacciatore, La locanda del curato e La taverna del castello) per degustare i menù con circa 120 specialità, la maggior parte delle quali a base di cipolla. Accanto alla proposta enogastronomica, la Festa come sempre prevede un ricco programma di iniziative. In particolare giovedì 3 settembre (ore21.30) il concerto omaggio a Lucio Dalla in piazza San Matteo, con amici e collaboratori del grande cantautore: Stefano Fucili (voce e chitarra), Stefano Scartocci (pianoforte) e Giovanni Imparato (percussioni). Nella stessa serata in piazza del Terz'Ordine Francescano, invece, spettacolo di giocoleria insieme a Flambetta, fire e hulahoop artist. Venerdì 4 poi, novità di questa edizione, per la prima volta a Cannara, ci sarà il mercato di Coldiretti 'Campagna Amica', presente per tutto il weekend e aperto venerdì e sabato dalle 18 e domenica dalle 10.30. Sempre venerdì in piazza San Matteo (ore 21.30) il campione di Tali e Quali Show Daniele Quartapelle si esibirà con tutti i più grandi successi di Renato Zero. Infine, spettacolo di giocoleria con I giullari di Davide Rossi in piazza del Terz'Ordine Francescano, dove sabato pomeriggio ci sarà un laboratorio per bambini dedicato ai colori. Spazio poi di nuovo agli show cooking, sabato, per 'La cipolla d'autore' con Alessio Pierini chef de La Locanda del Cardinale di Assisi. La serata prosegue alle 21.30 con la gara canora Canta Cipolla in piazza san Matteo e l'esibizione di Brian Riccardi in piazza del Terz'Ordine Francescano. Ancora musica dalle 22 all'Onion disco pub con Logico2.0 - Tribute Show.