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Il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Perugia per la scomparsa di Federica Donati

Di Redazione Umbria Notizie Web 1 Settembre 2026 – 17:43 1 min di lettura
 (UNWEB) Perugia. L’Amministrazione comunale di Perugia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Federica Donati, rimasta gravemente ferita nell’esplosione che ha interessato la palazzina di via Vico e successivamente trasferita al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.
 
Nata a Roma e laureata in Psicologia, Federica Donati lavorava da tempo a Londra, ma tornava spesso nella sua abitazione di Perugia, situata all’ultimo piano dell’edificio coinvolto nell’esplosione.
 
«La notizia della morte di Federica Donati ci addolora profondamente – dichiara la sindaca Vittoria Ferdinandi a nome dell’intera Amministrazione comunale –. Alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutte le persone che le sono state vicine rivolgiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza della città di Perugia in questo momento di immenso dolore».
 
Secondo gli accertamenti finora svolti, l’esplosione sarebbe stata provocata da una scintilla all’interno dell’appartamento, reso saturo da una probabile fuga di gas. Le verifiche sulle cause dell’accaduto proseguono da parte delle autorità competenti.
 
Continua, nel frattempo, l’impegno del Comune di Perugia nell’assistenza alle famiglie evacuate dalla palazzina, attraverso i servizi comunali e le strutture operative coinvolte
Nota della Redazione

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