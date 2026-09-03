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Home Sport L’Italia vince: Castiglione del Lago ospiterà il Mondiale di Endurance 2028
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L’Italia vince: Castiglione del Lago ospiterà il Mondiale di Endurance 2028

La FEI assegna all’Italia il Campionato del Mondo di Endurance 2028: Castiglione del Lago conquista la sfida internazionale e si prepara ad accogliere le migliori squadre nazionali del pianeta nel cuore dell’Umbria

Di Redazione Umbria Notizie Web 3 Settembre 2026 – 14:20 4 min di lettura

Il presidente FISE Di Paola: “Un traguardo che premia la credibilità del nostro Paese sulla scena globale e valorizza una tradizione organizzativa straordinaria”

Comitato organizzatore umbro composto da sistemaeventi.it Srl e Italia Endurance Asd

 

(UNWEB) Magione (Pg),   Il Mondiale è nostro. Il FEI Endurance World Championship 2028 si svolgerà nel mese di settembre a Castiglione del Lago, nel cuore dell’Umbria. La decisione della Federazione Equestre Internazionale (FEI), assunta durante il FEI Board Meeting del 1° settembre, premia la candidatura italiana e assegna al nostro Paese uno dei più importanti appuntamenti degli sport equestri.

È la prima volta che il Campionato del Mondo di Endurance arriva in Umbria, un territorio che da oltre 25 anni è protagonista della disciplina e che nel 2028 ne diventerà la capitale. Un traguardo che viene accolto con grande onore, profondo senso di responsabilità e riconoscenza per la fiducia che la FEI ha scelto di accordare all’Italia, all’Umbria e a Castiglione del Lago.

Dalla presentazione del dossier è trascorso quasi un anno, durante il quale la candidatura ha affrontato un articolato processo di selezione. Il Comitato organizzatore, composto da sistemaeventi.it srl e Italia Endurance ASD, insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), ha presentato un progetto solido e ambizioso, prevalendo su cinque candidature importanti provenienti da Qatar, Stati Uniti, Spagna, Romania e Slovacchia.

Sulla scia del successo dello Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, ospitato proprio a Castiglione del Lago, il progetto 2028 ha raccolto un ampio sostegno istituzionale, rafforzandone il valore nazionale. Governo Italiano, CONI, Regione Umbria e Comune di Castiglione del Lago hanno riconosciuto nell’iniziativa non solo l’opportunità di ospitare un grande evento sportivo, ma anche una importante occasione di promozione del territorio e dell’Italia. Il dossier è stato accompagnato dalle lettere di endorsement del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, dell’assessore al Turismo e Sport della Regione Umbria Simona Meloni e del Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico. Come sottolineato dal Ministro Abodi, il Mondiale potrà dare visibilità internazionale all’Endurance, valorizzare il Made in Italy e le eccellenze locali, sostenere l’economia regionale e rafforzare il legame tra sport, cultura e turismo. Una convergenza che ha riunito le principali istituzioni attorno a un progetto capace di rappresentare il sistema Italia sulla scena globale.

Abbiamo creduto fino in fondo nella forza di Castiglione del Lago e nella capacità dell’Italia di offrire all’Endurance qualcosa di straordinario. Per questo, oggi - commenta Gianluca Laliscia, CEO & Chairman di sistemaeventi.it - non celebriamo soltanto l’assegnazione di un Campionato del Mondo. Celebriamo più di venticinque anni di lavoro, passione, competenze e persone che hanno contribuito a costruire questa storia”.

Siamo molto soddisfatti della scelta della Federazione Equestre Internazionale di assegnare il FEI Endurance World Championship 2028 al Comitato Organizzatore di Castiglione del Lago. Si tratta di un ulteriore successo dell’Italia e del lavoro di squadra che stiamo portando avanti con operatori seri e appassionati, come la famiglia Laliscia, che si confermano ancora una volta estremamente professionali e una vera garanzia di risultato”, dichiara il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Avv. Marco Di Paola.Questo traguardo premia la credibilità del nostro Paese sulla scena globale e valorizza una tradizione organizzativa straordinaria. Sono convinto che il Mondiale di Endurance 2028 sarà un grande successo per tutto il movimento equestre italiano”.

Il legame tra Castiglione del Lago e l’Endurance equestre nasce ad inizio secolo e da allora non si è mai interrotto. In oltre venticinque anni, il territorio del Trasimeno ha ospitato alcune delle competizioni più prestigiose della disciplina, diventando un punto di riferimento oltre i confini nazionali.

Nel 2028 l’Umbria accoglierà le migliori squadre nazionali, insieme ad atleti, cavalli, tecnici, team, ufficiali di gara e accompagnatori da tutto il mondo. Un appuntamento di grande portata, destinato a coinvolgere accoglienza, ricettività e servizi e a offrire alla regione una vetrina di eccezionale valore.

Il percorso verso il Mondiale entrerà nel vivo già a settembre 2027, esattamente un anno prima dell’appuntamento iridato, con il Test Event di Castiglione del Lago. Sarà la prova generale per mettere a punto ogni aspetto dell’organizzazione: dai 160 chilometri del percorso di gara alle operazioni presso l’ex aeroporto Eleuteri, sede dell’evento, dalla logistica alla sicurezza fino alla gestione sportiva. Al centro, una priorità assoluta: il massimo benessere e la piena tutela di cavalli e cavalieri.

Nota della Redazione

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