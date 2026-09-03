Sport e benessere entrano nel sistema Confcommercio Umbria: nasce il Comitato Regionale ASC

Economia

A Perugia costituito il primo Comitato Regionale ASC nell’ambito del sistema Confcommercio. Firmata la Convenzione Quadro: associazioni, imprese e lavoratori dello sport entrano nella rete dei servizi. Apre il PASS Punto Assistenza Sport e Sociale

(UNWEB) Sport e benessere entrano nel sistema Confcommercio Umbria. È il significato dell’incontro che si è svolto nella sede regionale dell’associazione, dove è stato costituito il Comitato Regionale ASC – Attività Sportive Confederate Umbria.

L’Umbria è la prima Regione a costituire un Comitato Regionale ASC nell’ambito del sistema Confcommercio, dando vita a una collaborazione strutturata tra sport organizzato, impresa, professioni e servizi. Un percorso che trova già una prima applicazione concreta: nella sede di Confcommercio Umbria a Perugia, sarà attivato il PASS – Punto Assistenza Sport e Sociale, sportello gratuito di orientamento per associazioni e società sportive, lavoratori sportivi ed enti del Terzo Settore.

A conclusione dei lavori è stata sottoscritta la Convenzione Quadro di adesione, integrazione confederale e disciplina dei servizi tra ASC, Confederazione dello Sport, FIIS – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi e Confcommercio Umbria. L’accordo permette di mettere in rete rappresentanza, assistenza e servizi e, in prospettiva, di sviluppare iniziative comuni sul fronte dello sport e del benessere.

L’Assemblea Costituente ha registrato un’ampia partecipazione di associazioni e società sportive, dirigenti, tecnici e rappresentanti del territorio. Alla presidenza del Comitato Regionale è stata eletta Annamaria Pacialeo, presidente di Confcommercio Professioni Umbria e consigliere nazionale di Confcommercio Professioni. Il Consiglio Regionale è composto da Barbara Carli (vicepresidente), Vasco Gargaglia, Stefano Lupi e Giovanni Rubeca. Maddalena Terracina è stata nominata tra i gradi elettori ASC.

“Lavoreremo per radicare ASC sul territorio umbro, al fianco delle realtà sportive e delle imprese del settore, valorizzando le sinergie con il sistema Confcommercio”, ha detto Annamaria Pacialeo. “La Riforma dello Sport e il nuovo contratto nazionale di lavoro firmato da Confcommercio stanno cambiando profondamente questo settore e richiedono nuove competenze e un sistema capace di accompagnare le realtà del territorio.

Ci sarà da lavorare anche con la Regione Umbria, che è fortemente interessata a rivedere la normativa regionale di riferimento. Ma il nostro obiettivo è più ampio: vogliamo contribuire a costruire un mondo nel quale l’attività sportiva sia sempre più collegata al benessere e alla salute delle persone”.

“Confcommercio è sempre più un’associazione di comunità”, ha sottolineato il vicepresidente di Confcommercio Umbria Stefano Lupi. “L’ingresso del mondo dello sport nel nostro sistema è una nuova sfida che vogliamo affrontare puntando sulla qualità dei servizi e delle relazioni. Il nostro impegno è fare in modo che le nuove realtà che entrano nel sistema trovino una rete capace di accompagnarle”.

La Convenzione: servizi e opportunità per sport e imprese

Per effetto della Convenzione, di durata triennale, le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad ASC, le imprese sportive aderenti a FIIS e i lavoratori sportivi del territorio entrano a far parte del sistema associativo Confcommercio, con l’accesso ai servizi confederali, alle convenzioni e alle agevolazioni della più grande rete di rappresentanza d’impresa del Paese.

La collaborazione è reciproca: gli associati Confcommercio potranno accedere a condizioni agevolate presso palestre, piscine, centri e impianti sportivi affiliati ASC, oltre a iniziative sportive e programmi di benessere aziendale rivolti alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Un Tavolo Tecnico Territoriale ne seguirà l’attuazione.

“Chi gestisce oggi un’impresa sportiva deve essere a tutti gli effetti un imprenditore”, ha spiegato Alessandro Londi, direttore generale ASC. “La sinergia con Confcommercio mette insieme rappresentanza, competenze e servizi. L’Umbria apre una strada che intendiamo portare anche nelle altre Regioni”.

Per Valter Vieri, consigliere ASC e presidente di EBISport, Confcommercio sarà “un partner importante nella creazione di un movimento sportivo moderno”.

PASS: a Perugia un punto di orientamento gratuito

Il PASS – Punto Assistenza Sport e Sociale, promosso da ASC in partenariato con il Centro Nazionale Sportivo Libertas e con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fa parte di una rete nazionale di 70 sportelli territoriali.

Quello di Perugia sarà presto attivato nella sede di Confcommercio Umbria a Perugia e offrirà gratuitamente una prima informazione e orientamento su adempimenti, lavoro sportivo, registri e opportunità di finanziamento.

“Il PASS sarà il primo servizio concreto di questo percorso”, ha concluso Pacialeo, “perché chi fa sport ogni giorno sul territorio possa trovare un punto di orientamento e supporto”.