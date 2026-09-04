Cronaca
Foligno: la Polizia di Stato arresta un 22enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio
(UNWEB) Foligno. Personale della Polizia di Stato di Foligno ha tratto in arresto un cittadino straniero, classe 2004, gravato da numerosi precedenti di polizia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Nello specifico, durante un servizio di osservazione, il personale del Commissariato di P.S. di Foligno ha notato l'uomo tenere un atteggiamento sospetto unitamente ad un altro uomo; per questo motivo, ha deciso di sottoporli a controllo.
Alla vista dei poliziotti, entrambi hanno tentato di allontanarsi; nell'occorso, il 22enne è stato bloccato a bordo della sua bicicletta dagli agenti mentre l'altro soggetto è riuscito a far perdere le proprie tracce.
Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 10 dosi di sostanza poi risultata essere stupefacente tipo crack, per un peso complessivo di circa 3 grammi, cocaina, per un peso di 3 grammi, oltre alla somma di 420 euro in contanti, materiale poi sottoposto a sequestro.
Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il 22enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima.
Si precisa che l'indagato deve presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.
Così, in una nota. la Questura di Perugia.
Nota della Redazione
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