A Massa Martana arriva il "massamARTana Festival 2026"

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Dall'8 al 12 settembre quattro appuntamenti tra teatro, piazze e luoghi storici del borgo

(UNWEB) Massa Martana - E' stato presentato oggi il "massamARTana Festival 2026"che si terrà nel piccolo borgo umbro dall'8 al 12 settembre. In conferenza stampa erano presenti Chiara Titani assessore alla cultura del Comune di Massa Martana, Francesco Verdinelli direttore artistico e Letizia Micheliniconsigliera Regione Umbria. "Nei giorni del Festival - ha detto Chiara Titani - il borgo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con una rassegna che mette in dialogo il teatro con gli spazi più suggestivi del territorio, infatti gli spettacoli si terranno in luoghi recuperati grazie al sisma o ad altri finanziamenti, come il teatro all'aperto realizzato al fianco Consortium. Una scelta che porta lo spettacolo fuori dai luoghi convenzionali e invita il pubblico a scoprire, insieme agli artisti e alle loro storie, anche la bellezza di Massa Martana. Il teatro diventa così strumento di conoscenza del territorio e occasione di incontro, mentre il borgo si trasforma in una scenografia naturale capace di accogliere generi, linguaggi e interpreti differenti. Tutti i luoghi dove si terranno gli spettacoli sono accessibili a piedi, una scelta ecologica che permetterà agli spettatori di godere di scorci di paesaggio unici. Vi aspettiamo martedì 8 settembre alle ore 18,30 per la presentazione ufficiale del Festival. Al termine dello spettacolo è previsto un aperitivo inaugurale".

Ad entrare nel vivo del programma del Festival è stato Francesco Verdinelli che ha ricordato come questa rassegna teatrale sia ormai arrivata alla sesta edizione dimostrando una crescita e un'affiliazione di pubblico crescente.

"Il "massamARTana Festival 2026" - afferma Verdinelli - si aprirà con uno spettacolo che parla di padri, "Di padre ce n'è solo uno?", con Marco Simeoli, Gino Aurusio e Ivano Falco, e curiosamente con uno cheparla di madri, il 12 settembre, con "Mamma, sei sempre nei miei pensieri! Spostati!" con Cinzia Leone. La programmazione proseguirà il 10 settembre, alle 21.15 in Piazza Giordano Bruno, con "Streghe in fuga", spettacolo nato dai testi di Rita Giannini, Tonino Tosto e Marina Vitolo, con adattamento e regia di Tonino Tosto. In scena Marina Vitolo, Titti Cerrone, Flavia Di Domenico, Rita Gianni e Domenico Astone. L'11 settembre, alle 21.15, il Teatro Consortium Indoor ospiterà "L'uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello, con Fabrizio Bordignon, Germano Rubbi, Ivo Cicchini e Romana Sciarretta, nell'adattamento e con la regia di Germano Rubbi. A chiudere il Festival,sabato 12 settembre alle ore 19.00 al Parco Gubbiotti, sarà Cinzia Leone con "Mamma, sei sempre nei miei pensieri! Spostati!", appuntamento che affida alla comicità e all'ironia dell'attrice un originale ritratto del rapporto con la figura materna".

"Massa Martana è un esempio di come – ha detto Michelini - la cultura riesca a creare valore nei Borghi più piccoli. In questo Festival si combinano: la bravura degli amministratori locali, dei cittadini e degli operatori dello spettacolo. Il programma teatrale è accattivante e coinvolge spazi del centro storico di Massa, così da far conoscere il territorio e la bellezza dei paesaggi. Le progettualità sono tate messe a terra con finanziamenti importanti della Fondazione Perugia e il PNRR segno un buon sfruttamento delle risorse pubbliche".

Quattro spettacoli, dunque, per un Festival che punta a fare di Massa Martana un luogo di produzione, incontro e condivisione culturale, attraverso una proposta capace di unire la qualità degli interpreti alla suggestione degli spazi e alla ricchezza del patrimonio storico e architettonico del borgo.Il massamARTana Festival 2026si propone come una nuova occasione di valorizzazione del territorio attraverso le arti performative, offrendo al pubblico non soltanto una serie di spettacoli, ma un'esperienza complessiva in cui teatro, paesaggio urbano, storia e contemporaneità si incontrano.

PROGRAMMA

8 SETTEMBRE – TEATRO CONSORTIUM OUTDOOR

Ore 18.30| Presentazione del Festival

Ore 19.00| "Di padre ce n'è solo uno?"| € 5,00

Con Marco Simeoli, Gino Aurusio e Ivano Falco

A seguire aperitivo inaugurale

10 SETTEMBRE – PIAZZA GIORDANO BRUNO

Ore 21.15| "Streghe in fuga"| € 5,00

Testi di Rita Giannini, Tonino Tosto, Marina Vitolo

Adattamento e regia di Tonino Tosto

Con Marina Vitolo, Titti Cerrone, Flavia Di Domenico, Rita Gianni, Domenico Astone

11 SETTEMBRE – TEATRO CONSORTIUM INDOOR

Ore 21.15| "L'uomo dal fiore in bocca"| € 5,00

Di Luigi Pirandello

Con Fabrizio Bordignon, Germano Rubbi, Ivo Cicchini, Romana Sciarretta

Adattamento e regia di Germano Rubbi

12 SETTEMBRE – PARCO GUBBIOTTI

Ore 19.00| "Mamma, sei sempre nei miei pensieri! Spostati!"| € 10,00

Con Cinzia Leone

Prevendite:www.vivaticket.com

Info:+39 327 818 4788

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Consortium.