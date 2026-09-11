Sanità territoriale, SUMAI Regionale: “Specialistica ambulatoriale risorsa centrale e punto di riferimento per i cittadini. Dal dialogo costante la chiave per rafforzare la tutela della salute”

Attualità

Nella giornata del 9 settembre si è riunito il Direttivo Regionale del SUMAI, per fare il punto sulle attività assistenziali sul territorio e tracciare le prospettive di sviluppo della specialistica ambulatoriale nella nostra regione.

(UNWEB) Durante la riunione è stata espressa viva soddisfazione per i risultati conseguiti dai professionisti sul campo. I medici specialisti, i veterinari e gli psicologi convenzionati continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per la tenuta del sistema sanitario locale, garantendo una presa in carico strutturata, personalizzata e continuativa dei pazienti con patologie croniche. Un lavoro quotidiano e capillare che si è tradotto anche in un contributo concreto e misurabile al contenimento e allo smaltimento delle liste d’attesa, rispondendo con efficienza ed efficacia alle richieste di cura della popolazione.



Accanto ai riscontri operativi, il Direttivo ha sottolineato con profondo orgoglio le attestazioni di stima e gli elogi che giungono quotidianamente dagli stessi utenti. Per i cittadini e per le loro famiglie, gli specialisti ambulatoriali rappresentano ormai un punto di riferimento umano e professionale insostituibile, capace di orientare e rassicurare il paziente lungo l'intero percorso terapeutico. Questo rapporto di fiducia diretto e continuo è la prova del valore sociale e sanitario dell'attività svolta ogni giorno negli ambulatori territoriali.

Proprio in virtù di questa profonda radicazione e del bagaglio di competenze operative maturate sul campo, il SUMAI sottolinea l’importanza di un confronto sempre più integrato e sinergico con le Istituzioni regionali. L’obiettivo è trasformare il costante dialogo presso i tavoli di lavoro in un’occasione di sintesi condivisa, dove l'esperienza quotidiana di chi cura e assiste possa affiancare la programmazione politica e gestionale.

"Siamo orgogliosi dell’impegno dei nostri iscritti , dell'apprezzamento costante che riceviamo dai nostri pazienti e dell’impatto positivo che il nostro lavoro ha sulla gestione delle cronicità e sui tempi di accesso alle cure," evidenzia la nota del Direttivo Regionale SUMAI. "La partecipazione ai tavoli istituzionali rappresenta per noi una preziosa opportunità di collaborazione. Desideriamo mettere a disposizione delle Istituzioni la nostra profonda conoscenza del territorio per contribuire insieme alla costruzione di soluzioni sempre più aderenti ai reali bisogni delle persone. Coinvolgere l'esperienza diretta di chi vive l'ambulatorio ed è riconosciuto come punto di riferimento dai cittadini permette di ottimizzare le risorse e valorizzare al meglio l'intero sistema sanitario."

Il SUMAI conferma la propria totale disponibilità a proseguire nel percorso di confronto costruttivo con la Regione e le Aziende sanitarie, uniti dalla volontà comune di garantire una sanità pubblica sempre più accessibile, efficiente e vicina ai cittadini.