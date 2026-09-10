Confindustria Umbria, Sezione Territoriale di Orvieto. Michele Basili confermato alla Presidenza

Economia

Ceo di C.I.S.E. Costruzioni Idrauliche Stradali Edili, è stato confermato alla Presidenza della Sezione Territoriale Orvieto di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.

(UNWEB) L’Assemblea, che si è riunita nella sede di Ceprini Costruzioni a Orvieto, ha inoltre confermato alla Vicepresidenza Andrea Giontella,Amministratore Unico diTermopetroli,e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Il sostegno allo sviluppo e alla crescita del territorio resta una priorità per il Presidente Basili che, nel ringraziare l’Assemblea per la sua conferma, ha ripercorso l’attività svolta dalla Sezione nell’ultimo biennio e condiviso i progetti futuri.

“Proseguire questo percorso – ha spiegato Michele Basili – rappresenta una responsabilità e un’opportunità per consolidare il lavoro costruito insieme in questi anni. Continueremo ad impegnarci per sostenere la crescita delle imprese e del territorio, dando ascolto alle esigenze del sistema produttivo e accompagnando le aziende nell’affrontare le trasformazioni e le sfide che abbiamo davanti. Sarà fondamentale rafforzare il confronto e la collaborazione tra imprese, istituzioni e tutti gli attori del territorio, mettendo in comune competenze, esperienze e progettualità. È attraverso un impegno condiviso che possiamo costruire nuove opportunità, rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e contribuire a uno sviluppo solido e duraturo del territorio”.

Tra le priorità individuate per il prossimo biennio vi è il tema delle infrastrutture, sia materiali sia digitali, considerate un fattore determinante per rendere il territorio più attrattivo e competitivo. Un altro ambito di attenzione sarà la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’Orvietano, nella consapevolezza che cultura e turismo rappresentano elementi strategici non solo per l’attrattività del territorio, ma anche per la sua capacità di generare sviluppo e opportunità economiche.

Tra le linee di lavoro del nuovo mandato continuerà ad avere un ruolo centrale anche la formazione, considerata una delle leve fondamentali per accompagnare l’evoluzione del sistema produttivo e, al tempo stesso, offrire ai giovani concrete opportunità di inserimento professionale.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione, che sarà formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Consiglieri: Maurizio Barnabè, Cassa di Risparmio di Orvieto; Roberto Biagioli, Gruppo Biagioli; Patrizia Ceprini, Ceprini Costruzioni; Sabrina Ceprini, Altarocca Wine Resort; Federico Ciotti, Ciotti Luciano; Massimo Corneli, Corneli; Leonardo Fortinelli, Compagnia del Cotone e della Seta; Francesco Lanzi, La Romana Farine; Fulvia Lazzarotto, Welcare Industries; Davide Mira, Mira Orvieto; Clelia Petrangeli, IPC Impresa Petrangeli Cesare e Raffaele Rook, Basalto La Spicca.