Avviso "Rete umbra per il lavoro", 5 milioni per rafforzare i servizi per l'occupazione. Assessore De Rebotti: "Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus e alla collaborazione pubblico-privato, nuove opportunità per chi vuole rientrare nel mondo del lavoro o m

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(UNWEB) – Perugia, – La Giunta regionale dell'Umbria ha dato il via libera all'avviso pubblico "Rete umbra per il lavoro", un intervento strategico che punta a rendere più forte ed efficiente la rete dei servizi per l'impiego sul territorio regionale. La misura, finanziata con 5 milioni di euro nell'ambito del Programma Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, sarà pubblicata nelle prossime settimane e si propone di favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate, inoccupate e percettori di ammortizzatori sociali in uscita dall'occupazione.

"Con questo avviso – dichiara l'assessore regionale alle Politiche del lavoro, Francesco De Rebotti – l'Umbria conferma il proprio impegno per una rete di servizi al lavoro moderna, efficace e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di chi cerca occupazione e delle imprese che cercano personale qualificato. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus e alla collaborazione tra pubblico e privato, rafforziamo le politiche attive e offriamo nuove opportunità a chi vuole rientrare nel mondo del lavoro o migliorare la propria posizione".

L'iniziativa si colloca nel percorso di riforma delle politiche del lavoro e della formazione avviato con il programma Gol, la Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori previsto dal Pnrr, e punta a costruire un modello integrato pubblico-privato per l'erogazione dei servizi. Attraverso l'avviso, saranno selezionate le Agenzie per il lavoro (Apl) accreditate, o in corso di accreditamento presso la Regione Umbria, che affiancheranno i Centri per l'impiego regionali in una rete comune di supporto a chi cerca occupazione. I servizi previsti si articolano su tre livelli di intervento:

• Il primo riguarda l'orientamento specialistico, con percorsi personalizzati fino a 10 ore dedicati alle persone con maggiori bisogni di sostegno

• Il secondo consiste nell'accompagnamento al lavoro, con percorsi che possono arrivare fino a 20 ore, pensati per facilitare concretamente l'ingresso o il rientro nel mercato occupazionale

• Il terzo livello riguarda invece l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un sistema di incentivi differenziati a seconda della tipologia contrattuale attivata, per accompagnare in modo diretto l'inserimento lavorativo

Potranno accedere a questi servizi le persone maggiorenni disoccupate o inoccupate che abbiano sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso un Centro per l'impiego, oltre ai percettori di ammortizzatori sociali in uscita dal lavoro.

Sul piano finanziario, i 5 milioni dell'avviso fanno parte di uno stanziamento complessivo di oltre 10 milioni di euro destinato al rafforzamento delle politiche attive del lavoro in Umbria, con risorse già formalmente impegnate dalla Regione. La gestione operativa dell'avviso è stata affidata ad Arpal Umbria, con le Agenzie per il lavoro selezionate che potranno richiedere un budget iniziale compreso tra 50mila e 300mila euro, calibrato in base alla capacità di erogazione dei servizi già dimostrata nell'ambito del programma Gol, mentre la rendicontazione delle attività dovrà essere completata entro 18 mesi dall'assegnazione delle risorse.

Quanto ai criteri di selezione, le domande presentate dalle agenzie saranno valutate sulla base di parametri oggettivi di ammissibilità, che comprendono il possesso dei requisiti richiesti, la correttezza e completezza della documentazione presentata e la regolarità amministrativa dei soggetti proponenti. L'avviso, prima di arrivare all'approvazione definitiva, è stato oggetto di concertazione con le parti economiche e sociali del territorio e ha ricevuto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale FSE+ Umbria.