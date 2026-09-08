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Ponte di Montemolino, venerdì 11 settembre riapre al traffico a senso unico alternato. De Rebotti: "Collaudi conclusi positivamente. Un primo importante ritorno alla normalità. L'inaugurazione ufficiale al termine delle opere integrative finanziate dalla Umbria Lavoro Fest, a Terni due giorni dedicati al futuro dell'occupazione. Il 1° e 2 ottobre al Centro direzionale 'Il Tulipano' colloqui con le aziende, orientamento, formazione e approfondimenti. De Rebotti: "Un appuntamento che torna dopo 7 anni e met Sanità: a Palazzo Donini riunione del Tavolo paritetico tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia con al centro il protocollo d'intesa e la convenzione tra i due enti in materia sanitaria Provincia Sancti Francisci, a Magione proseguono gli appuntamenti legati alla mostra sull'Umbria di San Francesco Controlli interforze della Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Usl di Perugia: sospesa l'attività di un esercizio pubblico di Bastiola (Bastia Umbra). Legge regionale rifiuti, Fp Cgil: "Servono più tutela e sicurezza per i lavoratori" Festival dei Tramonti e Fondazione Nati per vivere, dall'Umbria a Venezia: il cinema che unisce Melanoma, ampliata l'offerta terapeutica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia: introdotta la procedura di infusione isolata d'arto Montefalco: il 10 settembre arriva "La notte gialla di Coldiretti" Ponte di Montemolino, venerdì 11 settembre riapre al traffico a senso unico alternato. De Rebotti: "Collaudi conclusi positivamente. Un primo importante ritorno alla normalità. L'inaugurazione ufficiale al termine delle opere integrative finanziate dalla Umbria Lavoro Fest, a Terni due giorni dedicati al futuro dell'occupazione. Il 1° e 2 ottobre al Centro direzionale 'Il Tulipano' colloqui con le aziende, orientamento, formazione e approfondimenti. De Rebotti: "Un appuntamento che torna dopo 7 anni e met Sanità: a Palazzo Donini riunione del Tavolo paritetico tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia con al centro il protocollo d'intesa e la convenzione tra i due enti in materia sanitaria Provincia Sancti Francisci, a Magione proseguono gli appuntamenti legati alla mostra sull'Umbria di San Francesco Controlli interforze della Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Usl di Perugia: sospesa l'attività di un esercizio pubblico di Bastiola (Bastia Umbra). Legge regionale rifiuti, Fp Cgil: "Servono più tutela e sicurezza per i lavoratori" Festival dei Tramonti e Fondazione Nati per vivere, dall'Umbria a Venezia: il cinema che unisce Melanoma, ampliata l'offerta terapeutica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia: introdotta la procedura di infusione isolata d'arto Montefalco: il 10 settembre arriva "La notte gialla di Coldiretti"
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Ponte di Montemolino, venerdì 11 settembre riapre al traffico a senso unico alternato. De Rebotti: "Collaudi conclusi positivamente. Un primo importante ritorno alla normalità. L'inaugurazione ufficiale al termine delle opere integrative finanziate dalla

Di Redazione Umbria Notizie Web 8 Settembre 2026 – 13:35 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  – Venerdì 11 settembre, alle ore 12, il ponte di Montemolino riaprirà alla circolazione stradale a senso unico alternato. La riapertura sarà possibile dopo l'esito positivo dei collaudi effettuati sull'infrastruttura. Una notizia attesa dalle comunità e dai territori interessati, che potranno tornare a utilizzare un collegamento strategico per la mobilità dell'area.

"La conclusione positiva dei collaudi – afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco De Rebotti – ci consente di riaprire il ponte alla circolazione e di restituire ai cittadini un'infrastruttura fondamentale per i collegamenti del territorio. Da venerdì si torna finalmente a una condizione di normalità, con il senso unico alternato, dopo un periodo che ha inevitabilmente comportato disagi per residenti, lavoratori e attività economiche".

La riapertura rappresenta però una prima, importante tappa. La Regione Umbria ha infatti deciso di finanziare ulteriori opere aggiuntive e integrative, stanziando le risorse necessarie nell'ambito dell'assestamento di bilancio approvato nel luglio scorso, con l'obiettivo di migliorare i raccordi stradali e rendere ancora più funzionale l'accessibilità all'infrastruttura.

"Abbiamo scelto di accompagnare la riapertura del ponte con ulteriori interventi – aggiunge De Rebotti – perché vogliamo consegnare al territorio un'opera pienamente funzionale e inserita in un sistema viario adeguato alle esigenze della mobilità. Le risorse stanziate dalla Regione serviranno proprio a migliorare i collegamenti e i raccordi con l'infrastruttura".

L'inaugurazione ufficiale del ponte si terrà dunque al completamento delle opere aggiuntive e integrative previste. "Oggi possiamo annunciare con soddisfazione la riapertura alla circolazione – conclude l'assessore – e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato. Continueremo a seguire gli interventi fino al loro completamento, per arrivare all'inaugurazione ufficiale con un'opera pienamente conclusa e ulteriormente migliorata grazie agli investimenti messi in campo dalla Regione Umbria".

Nota della Redazione

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