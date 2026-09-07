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Sanità: a Palazzo Donini riunione del Tavolo paritetico tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia con al centro il protocollo d'intesa e la convenzione tra i due enti in materia sanitaria

Di Redazione Umbria Notizie Web 7 Settembre 2026 – 13:36 1 min di lettura

(UNWEB) -   Si è tenuto a Palazzo Donini, il tavolo paritetico tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia, avente per oggetto il protocollo d'intesa e la relativa convenzione che regolano i rapporti tra i due enti in materia sanitaria, in vista del nuovo Piano socio-sanitario regionale, atteso in Umbria dal 2009. Ad oggi, infatti, le relazioni tra Regione e Ateneo sono ancora disciplinate dal quadro normativo risalente al 2006.

​Oltre ai tecnici, all'incontro hanno preso parte la Presidente della Regione, Stefania Proietti, e il Magnifico Rettore, Massimiliano Marinelli, per definire modalità, contenuti e tempistiche del protocollo.
​A livello nazionale, inoltre, è in corso la stesura di un protocollo quadro destinato a regolamentare i rapporti tra Regioni e Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Nota della Redazione

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