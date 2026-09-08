Umbria Lavoro Fest, a Terni due giorni dedicati al futuro dell'occupazione. Il 1° e 2 ottobre al Centro direzionale 'Il Tulipano' colloqui con le aziende, orientamento, formazione e approfondimenti. De Rebotti: "Un appuntamento che torna dopo 7 anni e met

Politica

(UNWEB) – Perugia, – Due giornate per incontrare le imprese, sostenere chi cerca lavoro, orientare i giovani, approfondire le grandi trasformazioni del mercato occupazionale e costruire un confronto sulle strategie per il futuro dell'Umbria. Si terrà il 1° e il 2 ottobre, al Centro direzionale 'Il Tulipano' di Terni, Umbria Lavoro Fest, la grande fiera regionale del lavoro promossa dalla Regione Umbria e da Arpal Umbria nell'ambito delle politiche di coesione del Programma regionale FSE+ 2021-2027.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Donini, alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche del lavoro, Francesco De Rebotti, del direttore regionale dello Sviluppo economico, Istruzione, Formazione e Lavoro, Adriano Bei, dell'amministratrice unica di Arpal Umbria Tiziana Ciprini, del direttore di Arpal Paolo Sereni e del presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni.

"La Fiera del lavoro torna in Umbria dopo sette anni dall'ultima edizione del 2019 – ha sottolineato l'assessore Francesco De Rebotti – e lo fa scegliendo Terni, una città che rappresenta uno dei cuori produttivi della nostra regione. È un segnale importante, non solo dal punto di vista geografico, ma soprattutto per il valore che vogliamo attribuire al lavoro e alle politiche capaci di accompagnare le trasformazioni economiche e sociali". La manifestazione si svolgerà nella nuova sede del Centro per l'impiego di Terni, all'interno del Centro direzionale 'Il Tulipano', recentemente entrata in funzione. "Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto De Rebotti – del grande lavoro organizzativo che si sta sviluppando e della risposta ricevuta da tutti i soggetti coinvolti. Il programma è in continua definizione e si sta arricchendo grazie alla collaborazione delle istituzioni, delle imprese e dei tanti interlocutori chiamati a confrontarsi sui temi che abbiamo individuato. L'obiettivo è costruire un appuntamento realmente utile, capace di mettere in relazione domanda e offerta di lavoro e di affrontare le grandi questioni che riguardano il futuro dell'Umbria".

Umbria Lavoro Fest sarà infatti una vera e propria fiera del lavoro, articolata in spazi dedicati al recruiting, ai colloqui diretti tra candidati e aziende, all'orientamento e alla formazione. Oltre 50 desk informativi vedranno la partecipazione di imprese e soggetti della rete regionale dei servizi per il lavoro, mentre workshop, incontri tematici e momenti di approfondimento offriranno strumenti concreti a giovani, lavoratori e persone in cerca di occupazione. Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni, con iniziative rivolte all'orientamento, alla preparazione ai colloqui, alla reputazione digitale e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella ricerca del lavoro. Tra gli appuntamenti previsti anche incontri con esperti dell'orientamento e dell'innovazione tecnologica.

"Per Arpal Umbria – ha spiegato l'amministratrice unica Tiziana Ciprini – Umbria Lavoro Fest rappresenta un nuovo punto di partenza. Sarà l'occasione pubblica per presentare alle cittadine e ai cittadini la nuova organizzazione dell'Agenzia, dopo una profonda riforma orientata all'efficienza, all'accessibilità e al rafforzamento del ruolo pubblico nella governance della rete dei servizi per il lavoro". La scelta del 'Tulipano', ha aggiunto Ciprini, "è fortemente simbolica. Inaugureremo la nuova sede del Centro per l'impiego di Terni all'interno della manifestazione, testimoniando concretamente l'impegno nella riqualificazione degli spazi dedicati ai servizi pubblici. Vogliamo che il cittadino non percepisca più il Centro per l'impiego come un semplice ufficio burocratico, ma come un partner capace di accompagnarlo nella costruzione del proprio futuro".

Al centro della due giorni anche i grandi temi dello sviluppo regionale. Il programma, in fase di completamento (verrà ufficialmente presentato nei prossimi giorni a Terni con l'elenco degli speaker) prevede panel dedicati a 'Umbria 2030: Patto per il futuro della Regione', alle opportunità occupazionali nella cultura, alle politiche di inclusione e pari opportunità, ai giovani e al lavoro del futuro, alla transizione ecologica, all'agricoltura e alla legalità, fino agli strumenti per leggere i fabbisogni professionali delle imprese e alle nuove sfide delle politiche attive del lavoro.

"Il tema del lavoro è centrale per il futuro dell'Umbria – ha evidenziato il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni – e dobbiamo essere capaci di offrire ai nostri giovani opportunità concrete per costruire qui il proprio percorso professionale e di vita. È fondamentale favorire il ritorno di chi si forma fuori regione, ma anche rendere l'Umbria attrattiva per nuovi talenti. Per farlo dobbiamo continuare a far crescere le nostre imprese e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, sistema produttivo e mondo della formazione".

Sulla centralità dei giovani si è soffermato anche il direttore regionale Adriano Bei, ricordando come il tema rappresenti uno dei punti focali delle politiche regionali. "Lavorare sui giovani talenti e creare le condizioni perché possano restare e costruire il proprio futuro in Umbria è una delle grandi sfide che abbiamo davanti. Stiamo mettendo in campo strumenti e percorsi che vanno in questa direzione, collegando formazione, università, ricerca e imprese. Umbria Lavoro Fest si inserisce pienamente in questo disegno".

L'evento sarà realizzato con il coinvolgimento dell'Università di Perugia, della rete dei servizi per il lavoro, delle agenzie formative, di Sviluppo Lavoro Italia e della Camera di Commercio dell'Umbria, di Adisu e di Its e con la partecipazione di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un percorso di collaborazione finalizzato anche al contrasto del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. La fiera avrà inoltre una dimensione digitale, con la possibilità di partecipare a incontri e presentazioni aziendali anche a distanza, mentre dalla 'Terrazza On Air' saranno realizzate dirette, interviste e approfondimenti durante le due giornate.

La campagna informativa prende ufficialmente il via oggi attraverso il sito dedicato – l'assessore e l'amministratrice unica hanno simbolicamente "acceso" il sito in cui i cittadini potranno trovare le offerte di lavoro e candidarsi e anche tutte le informazioni relative all'evento www.umbrialavorofest.it. Con l'hashtag #ULF e una web app che consentirà ai partecipanti di personalizzare la propria esperienza all'interno della manifestazione parte la campagna social. Il claim scelto per l'edizione 2026 sintetizza lo spirito dell'iniziativa: "Partecipa ai colloqui di lavoro, scopri le aziende, ascolta gli esperti, incontra le istituzioni"