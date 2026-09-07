Montefalco: il 10 settembre arriva "La notte gialla di Coldiretti"

Economia

Un grande evento nel cuore della città, dedicato al mondo agricolo, tra approfondimenti, buon cibo, musica e intrattenimento per tutte le età

(UNWEB) Perugia. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa, presso Palazzo Donini a Perugia, la seconda edizione della "Notte Gialla di Coldiretti", l'evento promosso da Coldiretti e Campagna Amica Umbria, in programma a Montefalco il prossimo 10 settembre, patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Montefalco e dalla Camera di Commercio dell'Umbria. Una vera e propria festa del mondo agricolo che animerà il centro storico a partire dalla mattina, coinvolgendo principalmente Piazza del Comune, il Complesso Museale di San Francesco, Piazzetta San Fortunato e Porta Camiano, con un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età. Tutto finalizzato alla valorizzazione e tutela del vero cibo di qualità, che fa bene alla salute, all'economia e al territorio.

Durante l'evento sarà protagonista il Mercato di Campagna Amica, con la vendita diretta dei prodotti del territorio, e non mancherà lo Street Food contadino, con le eccellenze locali 'sotto i riflettori' anche nella grande cena in Piazza del Comune, con il 'Quartiere San Francesco'. In programma musica dal vivo, animazione per bambini e adulti, quiz sulla cultura alimentare, la prima frangitura delle olive, l'esperienza della vendemmia, laboratori con le fattorie didattiche e importanti momenti di approfondimento. Tra gli appuntamenti centrali, 'Gli Stati Generali del Vino in Umbria' presso la Sala Consiliare, da cui usciranno le proposte per potenziare il comparto vitivinicolo regionale e il Convegno dal titolo 'Il valore del vino: economia, territorio e identità. Quale futuro?', presso il Complesso Museale di San Francesco, con il contributo di esperti, imprenditori e istituzioni, per riflettere sulle sfide, criticità e opportunità del comparto.

"La Notte Gialla Coldiretti - ha sottolineato Dominga Cotarella, Presidente Coldiretti Umbria - è molto più di un evento: è un importante momento in cui l'agricoltura 'esce' dalle campagne e incontra la città, creando un dialogo diretto tra chi produce il cibo e chi lo porta ogni giorno sulla propria tavola. È una festa del popolo agricolo, ma anche una festa aperta a tutti, pensata per raccontare il valore del lavoro delle nostre imprese, la qualità delle produzioni, il legame con il territorio e il ruolo che l'agricoltura svolge a livello economico, ma pure nella tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle comunità locali. La seconda edizione, ospitata a Montefalco, conferma questa volontà di avvicinare sempre di più cittadini, famiglie, giovani in primis, al settore primario, attraverso un programma che unisce approfondimento, cultura, intrattenimento ed esperienze. Il Convegno dedicato al vino, così come 'Gli Stati Generali', saranno tra i momenti centrali dell'iniziativa, occasioni di confronto sulle prospettive di un comparto strategico per l'Umbria e per il Made in Italy, ma anche spunto per riflettere sul futuro dell'intero sistema agroalimentare, tra innovazione, sostenibilità, redditività delle imprese e nuove politiche agricole. La Notte Gialla è il luogo in cui Coldiretti porta le proprie idee, ascolta il territorio e rafforza quel rapporto di fiducia con i cittadini che rappresenta uno dei punti di forza della nostra organizzazione".

"La Notte Gialla - ha dichiarato Mario Rossi, Direttore Coldiretti Umbria - nasce con l'obiettivo di costruire un ponte tra il mondo agricolo e la società, facendo conoscere da vicino il lavoro, la passione e la professionalità di migliaia di imprenditori che ogni giorno garantiscono cibo di qualità, presidiano il territorio e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dell'Umbria. L'iniziativa offrirà un ricco programma di appuntamenti pensati per tutte le età, con spazi dedicati alle produzioni agricole, degustazioni, laboratori, animazione, momenti di confronto e iniziative che raccontano l'identità del nostro territorio. La Notte Gialla - ha concluso Rossi - rappresenta lo spirito con cui Coldiretti interpreta il proprio ruolo di Forza Amica del Paese: essere al fianco delle imprese agricole, ma anche delle comunità, creando occasioni di partecipazione e condivisione. Vogliamo che chi interviene torni a casa con una maggiore consapevolezza del valore dell'agricoltura e con la certezza che dietro ogni prodotto ci sono persone, famiglie e imprese che ogni giorno investono nel futuro del nostro territorio".

"A Montefalco l'agricoltura sarà protagonista, come importante comparto economico, capace di valorizzare e tutelare imprese, territori e comunità - ha precisato Simona Meloni Assessore regionale all'Agricoltura, Turismo ed Aree Interne. Un evento in grado di rappresentare al meglio il nostro settore primario, un comparto capace di creare valore aggiunto anche in termini, di turismo, sociali e ambientali".

"La seconda edizione della Notte Gialla di Coldiretti - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti - si ripropone di celebrare il nostro patrimonio agricolo rafforzando il legame tra cittadini e produttori: bene quindi sostenere questo tipo di iniziative che uniscono città e campagna".

"Siamo ben felici di ospitare la Notte Gialla di Coldiretti come co-organizzatori- ha dichiarato Marta Cariani Assessore al Turismo e Promozione del Territorio del Comune di Montefalco - un evento che animerà la nostra città, coinvolgendo cittadini e turisti e valorizzando il nostro tessuto produttivo, ma anche le bellezze culturali del territorio".

"La Notte Gialla di Coldiretti - ha affermato Mario Pera, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria - rappresenta un'occasione importante per far comprendere il valore che il comparto agricolo riveste per l'intero tessuto produttivo e per lo sviluppo dell'intera regione".