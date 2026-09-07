Festival dei Tramonti e Fondazione Nati per vivere, dall'Umbria a Venezia: il cinema che unisce

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Saranno presenti all'Hotel Excelsior mercoledì 9 settembre

La visione culturale di Simona e Fabio Cancelloni protagonista al MISFF tra innovazione, giovani e promozione del territorio

(UNWEB) Venezia, – Il Festival dei Tramonti e la Fondazione Nati per Vivere tornano ad essere tra i protagonisti alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, confermando la loro presenza in uno dei palcoscenici più prestigiosi del cinema internazionale.

Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, negli spazi dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, prenderanno parte a due iniziative curate dal Montecatini International Short Film Festival (MISFF), la kermesse che ogni anno assegna i suoi premi all'interno del Festival dei Tramonti.

Al centro dell'appuntamento ci saranno Simona e Fabio Cancelloni, figure chiave della crescita culturale e sociale del territorio, chiamati a intervenire in due momenti distinti dell'incontro.

Simona Cancelloni, presidente della Fondazione "Nati per Vivere", aprirà la sessione dedicata alla presentazione dell'Airone della Laguna – International Collateral Award, riconoscimento rivolto ai cineasti emergenti e ai linguaggi innovativi del cinema contemporaneo. Nel suo intervento, Simona porterà a Venezia la visione della Fondazione: un impegno concreto nel sostenere i giovani talenti, nel promuovere l'inclusione e nel valorizzare il cinema come strumento di crescita sociale e culturale.

A seguire, Fabio Cancelloni, presidente dell'Aps Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità (realtà che organizza il Festival dei Tramonti), interverrà in qualità di membro del Network internazionale dei Festival, realtà che, insieme a MISFF e Cinetour, guida i processi di internazionalizzazione e promozione dei territori attraverso il cinema.

"Siamo soddisfatti di aver aderito al Cinetour, organizzazione internazionale che comprende 125 festival cinematografici provenienti da 68 Paesi del mondo, impegnata nel rafforzamento del dialogo tra festival e nella promozione dei territori attraverso il cinema. Questo nostro ingresso ci permette di portare il Festival del Tramonti fuori dai confini regionali e nazionali, facendo dell'evento una vetrina internazionale per la promozione del territorio", ha dichiarato Fabio Cancelloni.