Usl Umbria 1, cantieri riattivati per Monteluce e Umbertide: avviate le prime operazioni operative

Attualità

Sono cominciate le attività di cantierizzazione

(UNWEB) Perugia, – Sono cominciate le attività di cantierizzazione della Casa della Comunità di Monteluce a Perugia e dell'Ospedale di Comunità di Umbertide. Come previsto dal cronoprogramma, lo scorso 15 luglio gli uffici tecnici dell'Usl Umbria 1 hanno consegnato le aree di cantiere al nuovo operatore economico.

Per quanto riguarda la Casa della Comunità di Monteluce, l'impresa – a seguito della consegna – ha avviato gli approfondimenti tecnici e organizzativi necessari a definire le modalità operative di prosecuzione dell'intervento. Conclusa questa fase preparatoria, da giovedì 3 settembre sono state avviate le attività di cantierizzazione. Attualmente sono in corso le operazioni preliminari di pulizia e sistemazione delle aree esterne interessate dai lavori, propedeutiche alla successiva installazione dell'impalcatura e alla ripresa delle lavorazioni previste dal progetto. Le attività seguono una sequenza finalizzata a garantire la progressiva riattivazione del cantiere e la piena operatività delle lavorazioni, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle esigenze organizzative connesse alla prosecuzione dell'intervento.

La durata dei lavori è pari a 360 giorni, per un investimento di circa 5,2 milioni di euro. Gli interventi saranno finanziati con fondi Pnrr e, qualora necessario, potranno essere attivate risorse aggiuntive provenienti dai fondi per investimenti dell'Azienda, così da garantire la continuità dell'intervento.

Per l'Ospedale di Comunità di Umbertide, la consegna delle aree di cantiere ha consentito all'impresa di procedere alle verifiche preliminari necessarie alla presa in carico dell'intervento. Conclusa la fase di ricognizione e organizzazione, da giovedì 3 settembre è stato dato avvio alle operazioni di cantiere. In questa prima fase sono state sistemate le aree esterne e sono in corso le attività di pulizia interna degli spazi, finalizzate a consentire quanto prima il completamento delle lavorazioni rimaste sospese. Le attività attuali rappresentano la fase iniziale di riattivazione dell'intervento e sono propedeutiche alla prosecuzione delle opere previste, secondo la sequenza operativa programmata dal nuovo appaltatore.

L'importo dei lavori ammonta a 3.025.000 euro, finanziati con fondi Pnrr, mentre la durata prevista del cantiere è di 360 giorni.