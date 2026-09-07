Bevagna: la Fanfara della Polizia di Stato protagonista del concerto per il 173° Anniversario della Banda Musicale della Città

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(UNWEB) Bevagna. Ieri sera a Bevagna, in Piazza Filippo Silvestri, si è svolto il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili, in occasione del 173° Anniversario della Banda Musicale Città di Bevagna e dell'80° Anniversario della Repubblica Italiana.

L'evento, organizzato dalla Questura di Perugia, dal Comune di Bevagna, dalla Banda Musicale Città di Bevagna ha richiamato numerosi cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, regalando al pubblico una serata di musica e condivisione.

Al concerto, oltre al Vice Prefetto Vicario in sede vacante della Provincia di Perugia, Maura Nicolina Perrotta, era presente il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio; il Presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, il Sindaco del Comune di Bevagna, Annarita Falsacappa, e le autorità civili e militari.

La serata è stata scandita da diversi generi musicali fra cui l'Aida di Giuseppe Verdi e una celebrazione musicale delle leggendarie colonne sonore composte dal Maestro John Williams, famoso per le celebri melodie dei film di Hollywood.

Dopo aver espresso la sua gratitudine al Maestro Profili e a tutti i componenti, il Questore ha così commentato "Sono felice e orgoglioso per aver contribuito, insieme al Comune di Bevagna e alla Banda Musicale Città di Bevagna alla realizzazione di questo grande evento; la Fanfara della Polizia di Stato, attraverso la sua musica, contribuisce ad avvicinare i cittadini alle Istituzioni e rafforzare il concetto di prossimità." – così il Questore della Provincia di Perugia Dario Sallustio.

L'evento si è concluso con l'intonazione dell'Inno Nazionale.