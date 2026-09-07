Eurochocolate 2026: per la 32esima edizione "Fate Dolci" !

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Nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre, con una promozione speciale per visitare la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al Cibo degli Dèi. Le prime anticipazioni.

(UNWEB) Perugia. Un invito a vivere il cioccolato in maniera attiva e creativa; non soltanto a degustarlo, ma a sperimentarlo, interpretarlo e condividerlo attraverso coinvolgenti esperienze per tutte le età. Per gli amanti del Cibo degli Dèi, l'appuntamento è nel bellissimo centro storico della città più dolce d'Italia dove, dal 13 al 22 novembre prossimi, si terrà la 32esima edizione di Eurochocolate.

"Fate Dolci" è infatti il claim scelto quest'anno per accompagnare i chocolovers nel ricco programma di intrattenimento e approfondimento che animerà l'ormai popolarissimo Festival Internazionale del Cioccolato. Dieci intense giornate alla scoperta di novità, curiosità e luoghi rigorosamente a tema. Una grande festa dedicata a chi ha in testa dolci sogni, per vivere giocosamente il cacao e il cioccolato in tutte le loro sorprendenti declinazioni sensoriali.

Si parte ovviamente dal gusto, con i nuovi prodotti firmati Costruttori di Dolcezze, protagonisti nell'originale Spazio Fate Dolci che verrà allestito nella centralissima piazza Matteotti. Tra questi, i preparati per dolci nelle iconiche bottiglie vintage. Le sei ricette base consentono di realizzare a casa, con estrema facilità, dessert come cookies, muffin, plumcake etc. Quattro di queste saranno senza glutine. Immancabile il lollipop a forma di bacchetta magica con irresistibili stelle di cioccolato nelle varianti fondente, latte e bianco. Costruttori di Dolcezze presenterà inoltre la nuova tavoletta CioccolaTau dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco, realizzata con nocciole della varietà Tonda Francescana prodotta in Umbria.

Lo Spazio Fate Dolci vedrà inoltre la collaborazione con Pasticceria Settevalli, che proporrà una golosa selezione di dolci e monoporzioni a base di cacao e al cioccolato. Protagonista dell'iniziativa sarà il maestro pasticcere Nicola Antonacci, presente nel programma dell'evento anche con imperdibili show cooking.

A pochi passi, presso l'ex Borsa Merci di via Mazzini, il laboratorio didattico Fate Lab, appositamente pensato per coinvolgere bambini e famiglie, darà al pubblico la possibilità di realizzare live alcuni iconici prodotti a tema.

La dolce kermesse, che anche quest'anno gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Camera di Commercio dell'Umbria e Sviluppumbria, si prospetta quindi, una grande festa per tutti gli amanti del cacao e del cioccolato. La magia di Eurochocolate invaderà infatti il centro storico di Perugia con spettacoli itineranti, esibizioni musicali e performance aeree che trasformeranno ogni angolo dell'Acropoli in un suggestivo palcoscenico, animato da Choco Buskers, Chocoparade e Chocolieri pronti a cimentarsi con il magico tema delle Fate.

La Regione Calabria sarà la prima protagonista di Eurochocolate che da quest'anno lancia il progetto "Regione Ospite". Un'opportunità strategica per il brand "Calabria Straordinaria", con la possibilità di valorizzare a livello internazionale eccellenze locali come bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione, che troveranno nel cioccolato un naturale elemento di abbinamento e valorizzazione.

Tornerà l'attesissimo Chocolate Show, il più grande emporio di cioccolato a cielo aperto che inonderà il cuore della città con un'offerta ancora più ricca e internazionale. Brand storici del cioccolato e artigiani provenienti da tutta Italia affiancheranno l'imperdibile area Eurochocolate World che, in collaborazione con Cacao Solution, si prepara ad accogliere i migliori produttori di cioccolato bean to bar e tree to bar a livello mondiale, con decine di marchi provenienti da oltre 20 terre del cacao tra America latina, Africa e Asia. Tra i prodotti solidali, le originali tavolette di cioccolato venezuelane che suonano come maracas: la nuova linea è prodotta dalle donne di Cacao de Origen impegnate, dopo il terribile terremoto, nella ricostruzione delle scuole di cioccolateria realizzate in Venezuela dall'attivissima maître chocolatier Maria Fernanda Di Giacobbe. Tra poche settimane verranno svelate anche le partecipazioni istituzionali dei Paesi produttori di cacao.

Un'importante novità del Chocolate Show sarà rappresentata dallo spazio Eurochocolate Free From che ospiterà un'ampia offerta di prodotti senza zucchero, senza lattosio, senza glutine, vegan.

Torneranno, con tante novità, i quotidiani appuntamenti del ChocoLab: originali ed esclusive occasioni di degustazione e approfondimento in programma presso il LAB-Luisa Annibale Base, diretto da Roberto Caraceni. Lo storico locale di via Angusta, utilizzato da Luisa e Annibale Spagnoli nei primi anni di attività della Perugina, ospiterà i principali esperti del mondo del cacao e cioccolato a livello nazionale e internazionale. Tra i protagonisti anche Anastasia Cherednychenko, la bellissima fata cake designer, testimonial di Eurochocolate 2026 e già conosciuta per il suo giovane brand torta_mi_via. Non mancheranno degustazioni guidate di cioccolati insoliti e originali abbinamenti con vini, liquori e prodotti tipici. Grazie al coinvolgimento delle scuole di Perugia, inoltre, centinaia di bambini potranno vivere interessanti momenti formativi per apprendere, divertendosi, tutti i segreti del buon cioccolato.

Il programma esperienziale del Festival quest'anno si arricchisce ulteriormente grazie alla collaborazione con l'Università dei Sapori di Perugia che, presso la propria sede di Fontivegge, proporrà un goloso calendario di corsi rigorosamente ispirati al tema Fate Dolci.

Tra gli appuntamenti di approfondimento, Eurochocolate farà da cornice al prestigioso Convegno Cacao Cioccolato e Salute, promosso da The Chocolate Way e organizzato da ISCHOM - International Society of Cocoa, Chocolate and Medicine, l'Organizzazione internazionale, presieduta dal prof. Gian Carlo Di Renzo e dedicata allo studio scientifico e clinico dei benefici che il consumo di cacao e cioccolato può avere in ambito medico, terapeutico e nutrizionale. Giunto alla sua quinta edizione, l'evento si terrà lunedì 16 novembre, a partire dalle ore 15, presso il centralissimo LAB-Luisa Annibale Base.

Si proseguirà giovedì 19 novembre presso la Sala della Vaccara con la conferenza internazionale organizzata dall'Associazione Mani Tese in collaborazione con Cacao Solutions e incentrata sul tema della "decolonizzazione" del cacao: un nuovo modo di vedere le relazioni economico-commerciali tra nord e sud del mondo a partire proprio dalla filiera del cacao-cioccolato. Protagonista di questa riflessione sarà Assata Dumbia, produttrice ivoriana di cacao e fondatrice della Cooperativa ECAM che, in Costa d'Avorio, conta oltre 3mila soci. La conferenza si svolge nell'ambito del progetto europeo Turn the Tables – Towards just, green and innovative food procurement, cofinanziato dal programma DEAR, che mira a promuovere sistemi alimentari più equi, sostenibili e inclusivi, sia a livello locale che globale.

Il programma di Eurochocolate si intreccia inevitabilmente con l'imperdibile opportunità di visitare la Città del Cioccolato - il più grande museo esperienziale in Italia dedicato al Cibo degli Dèi - che attende i golosi negli spazi dell'ex mercato coperto cittadino con interessanti sconti sul biglietto di ingresso per tutti coloro che acquisteranno al Chocolate Show.

Queste sono solo le prime anticipazioni del ricco programma che si prepara ad accogliere, a Perugia, la consueta irriducibile invasione di chocolover.