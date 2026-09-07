Fcu, riapre completamente la linea Città di Castello-Perugia Sant'Anna. De Rebotti: "Un passo importante per i pendolari e il territorio". Da oggi torna disponibile il 100% dell'offerta programmata, con 37 corse nei giorni feriali e 2 nuovi collegamenti d

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(UNWEB) – Perugia, – Da oggi, lunedì 7 settembre, riprende completamente la circolazione ferroviaria sulla linea Città di Castello-Perugia Sant'Anna. Dopo le attività tecniche e le corse di regolarità effettuate con esito positivo nei giorni scorsi, la linea torna ad essere servita dal 100% dei servizi regionali programmati, con 37 corse del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) al giorno nei giorni feriali.

"La completa riapertura della linea rappresenta un passaggio importante – sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti – perché restituiamo ai cittadini, ai pendolari e agli studenti un servizio ferroviario fondamentale per i collegamenti tra l'Alta Valle del Tevere e il capoluogo regionale. Il nostro obiettivo deve essere quello di rendere il trasporto ferroviario sempre più affidabile e rispondente alle esigenze di chi lo utilizza quotidianamente".

Le verifiche effettuate nei giorni precedenti alla riapertura hanno dato esito positivo, consentendo il ritorno alla piena offerta commerciale. Contestualmente aumentano anche le corse a servizio della stazione di Perugia Sant'Anna, senza la necessità di cambio a Perugia Ponte San Giovanni.

Nei giorni feriali vengono infatti aggiunti il treno regionale 90407, in partenza da Città di Castello alle ore 9 con arrivo a Perugia S. Anna alle 10.36, e il regionale 90410, in partenza da Perugia S. Anna alle 11.27 e in arrivo a Città di Castello alle 13. Questi collegamenti consentono di rafforzare l'offerta ferroviaria diretta da e verso l'acropoli perugina nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13.

"Abbiamo lavorato affinché il ripristino della circolazione coincidesse con un'offerta completa e, allo stesso tempo, migliorata sotto alcuni aspetti", aggiunge De Rebotti. "I nuovi collegamenti diretti verso Perugia Sant'Anna vanno nella direzione di rendere il servizio più funzionale, evitando cambi e offrendo ulteriori opportunità di spostamento. Sappiamo quanto sia importante, soprattutto per chi utilizza il treno ogni giorno per studio o lavoro, poter contare su collegamenti certi e diretti".

Novità anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Dal 14 settembre sarà infatti ottimizzata l'offerta di trasporto a servizio dell'Istituto di istruzione superiore Campus Da Vinci di Umbertide, attraverso il nuovo servizio 'Umbertide Campus Link', che consente di individuare sui sistemi informativi di Trenitalia le soluzioni di viaggio integrate treno+bus da e verso l'istituto.

"Il trasporto pubblico deve saper dialogare con le esigenze concrete dei territori", conclude l'assessore. "Per questo guardiamo con attenzione anche all'integrazione tra ferro e gomma, in particolare per garantire agli studenti collegamenti più semplici ed efficaci. La riapertura della linea e il nuovo servizio dedicato al Campus di Umbertide rappresentano due segnali concreti in questa direzione".