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Maltempo: la notte gialla di Coldiretti a Montefalco, riprogrammata in due giornate

Di Redazione Umbria Notizie Web 9 Settembre 2026 – 04:25 1 min di lettura

Giovedì 10 e Venerdì 11 settembre, le nuove date: tutte le iniziative confermate

(UNWEB) Per le avverse previsioni meteo, la “Notte Gialla di Coldiretti” a Montefalco, prevista inizialmente solo per il 10 settembre, si svilupperà in due giornate, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Il nuovo programma - spiega Coldiretti - prevede la conferma del Convegno dal titolo ‘Il valore del vino: economia, territorio e identità. Quale futuro?’, presso il Complesso Museale di San Francesco per giovedì alle ore 17:00, preceduto dall’inaugurazione, con il taglio del nastro dell’evento, alle ore 16:30 presso lo stesso Complesso.

Tutte le altre attività previste - precisa Coldiretti - dal Mercato di Campagna Amica alle attività laboratoriali e di intrattenimento fino alla Cena in Piazza, sono riprogrammate per venerdì, stessi orari, con l’eccezione degli ‘Stati Generali del Vino in Umbria’, fissati alle ore 18:00 dello stesso venerdì, sempre presso la Sala Consiliare del Comune.

Nota della Redazione

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