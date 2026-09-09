Maltempo: la notte gialla di Coldiretti a Montefalco, riprogrammata in due giornate
Giovedì 10 e Venerdì 11 settembre, le nuove date: tutte le iniziative confermate
(UNWEB) Per le avverse previsioni meteo, la “Notte Gialla di Coldiretti” a Montefalco, prevista inizialmente solo per il 10 settembre, si svilupperà in due giornate, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Il nuovo programma - spiega Coldiretti - prevede la conferma del Convegno dal titolo ‘Il valore del vino: economia, territorio e identità. Quale futuro?’, presso il Complesso Museale di San Francesco per giovedì alle ore 17:00, preceduto dall’inaugurazione, con il taglio del nastro dell’evento, alle ore 16:30 presso lo stesso Complesso.
Tutte le altre attività previste - precisa Coldiretti - dal Mercato di Campagna Amica alle attività laboratoriali e di intrattenimento fino alla Cena in Piazza, sono riprogrammate per venerdì, stessi orari, con l’eccezione degli ‘Stati Generali del Vino in Umbria’, fissati alle ore 18:00 dello stesso venerdì, sempre presso la Sala Consiliare del Comune.
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