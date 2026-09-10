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Ospedale "S. Maria della Stella" di Orvieto, l’Ortopedia si rafforza con il nuovo direttore David D’Eramo

Di Redazione Umbria Notizie Web 10 Settembre 2026 – 09:11 4 min di lettura


(UNWEB) ORVIETO - Ha preso servizio il 1° settembre il dottor David D’Eramo, nuovo direttore della struttura di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Orvieto.


Proveniente dall’Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni, il dottor D’Eramo vanta una pluriennale esperienza nell’ambito della traumatologia e della chirurgia protesica, competenze che contribuiranno al consolidamento e allo sviluppo dell’attività ortopedica dell’ospedale.


Il nuovo incarico è iniziato nel segno della piena operatività: subito dopo la presa di servizio, il dottor D’Eramo è entrato in sala operatoria per tre interventi chirurgici, una protesi inversa di spalla per frattura prossimale di omero, una protesi di revisione d’anca e il trattamento di una frattura di femore mediante endoprotesi.


Nel corso della giornata si è inoltre presentata un’urgenza per frattura di femore, immediatamente inserita nel percorso chirurgico e trattata entro le 48 ore, nel rispetto di uno degli indicatori di qualità e tempestività dell’assistenza ospedaliera monitorati a livello nazionale nell’ambito del Programma Nazionale Esiti (PNE).


"L’arrivo del dottor D’Eramo rappresenta per il Presidio di Orvieto un passaggio importante di un percorso che punta a consolidare, strutturare e innovare l’attività ortopedica – sottolinea Ilaria Bernardini, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Orvieto –. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’Ortopedia di Orvieto come riferimento per la traumatologia e la chirurgia protesica, ampliandone progressivamente anche la capacità di attrazione. Vogliamo costruire una struttura solida, qualificata e capace di sviluppare competenze, attività e collaborazione tra professionisti. Il fatto che il nuovo direttore abbia iniziato il proprio incarico entrando immediatamente in sala operatoria rappresenta, in modo molto concreto, lo spirito con cui vogliamo affrontare questa nuova fase".


Il dottor D’Eramo è stato affiancato nella prima giornata dal dottor Diego Bellini, che ha assicurato la responsabilità della struttura nel periodo precedente all’insediamento del nuovo direttore, garantendo insieme all’équipe la continuità dell’attività.


"A nome della Direzione esprimiamo al dottor Bellini il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione che si è immediatamente instaurata con il dottor D’Eramo e con tutta l’équipe – prosegue Bernardini –. La continuità e la capacità di lavorare insieme sono condizioni essenziali per dare stabilità alla struttura e per accompagnarne lo sviluppo".

L’inserimento del nuovo direttore si colloca infatti, in linea con i programmi della Regione Umbria, all’interno di un più ampio progetto di innovazione e rafforzamento del Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Stella" di Orvieto, che vede nella stabilizzazione delle strutture e nella valorizzazione delle professionalità uno degli elementi centrali della propria strategia.

"Il potenziamento dell’ospedale di Orvieto e la stabilizzazione del suo personale medico - spiega 
la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti - rappresentano una priorità per la nostra amministrazione. L’arrivo di un professionista stimato come il dottor D’Eramo dimostra la nostra volontà politica di investire concretamente nei presidi territoriali, garantendo ai cittadini umbri standard assistenziali di altissimo livello e riducendo le liste d'attesa. Vogliamo che Orvieto torni a essere un punto di riferimento d'eccellenza, attrattivo e sicuro, valorizzando il grande lavoro quotidiano dei nostri operatori sanitari".

"La nomina del professionista si inserisce pienamente nella strategia di rafforzamento e stabilizzazione delle strutture del Presidio di Orvieto – afferma la Direzione Strategica della Usl Umbria 2 –. Investire sulla dotazione organica significa creare le condizioni per garantire continuità e qualità dell’assistenza, ma anche costruire nuove prospettive di sviluppo. L’obiettivo è rendere il Presidio sempre più solido e attrattivo, capace di valorizzare le competenze presenti e di attrarre nuovi professionisti e nuove attività. L’Ortopedia rappresenta, in questo percorso, un ulteriore tassello di un progetto più ampio di innovazione e crescita dell’ospedale".

Fin dai primi giorni, l’approccio del nuovo direttore è stato caratterizzato da concretezza, disponibilità al confronto e forte orientamento alla collaborazione. Un atteggiamento accolto positivamente dagli operatori del Presidio, che hanno manifestato fin da subito disponibilità e fiducia, ponendo le basi per un percorso condiviso di sviluppo della struttura.

Il professionista ha già eseguito 8 interventi per frattura del femore entro le 48 ore dall'ingresso, in totale conformità con gli standard previsti dall'indicatore.


L’obiettivo è ora proseguire su questa linea, coniugando qualificazione professionale, innovazione organizzativa e capacità attrattiva, per rafforzare il ruolo dell’Ospedale di Orvieto quale riferimento per la salute della comunità e per il territorio.

Nota della Redazione

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