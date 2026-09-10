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Anci Umbria e Aics insieme per promuovere sport e stili di vita sani

Di Redazione Umbria Notizie Web 10 Settembre 2026 – 13:36 2 min di lettura

Firmato un protocollo triennale per rafforzare la collaborazione tra Comuni e associazioni sportive sul territorio regionale

(UNWEB) Perugia,   Promuovere la pratica sportiva e diffondere stili di vita sani e positivi attraverso iniziative condivise: è questo l'obiettivo centrale del protocollo d'intesa sottoscritto tra Anci Umbria e Aics Comitato Regionale Umbria. L'accordo è stato firmato questa mattina (giovedì 10 settembre), presso la sede dell'Associazione nazionale dei Comuni umbri, dal presidente Federico Gori e dal presidente di Aics Umbria, Lorenzo Salvi.

"La firma di questo protocollo – ha affermato Federico Gori non rappresenta soltanto il riconoscimento dell'importante lavoro che da tanti anni viene svolto sul territorio, ma si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dello sport come strumento di inclusione sociale, partecipazione e crescita delle nostre comunità. Questo accordo vuole essere anche uno stimolo per Sindaci e amministratori locali a continuare a immaginare e costruire comunità sempre più a misura di sport, inclusive, accessibili e, soprattutto, davvero alla portata di tutti".

"Per Aics è importante diffondere, quanto più possibile, i temi dell'inclusione, sport, socialità e sani stili di vita, che possono portare a dei miglioramenti nella società. Con questo protocollo d'intesa Anci Umbria ci può aiutare a diffondere questi valori che noi stiamo portando avanti", ha rimarcato Lorenzo Salvi.

Il protocollo, di durata triennale e rinnovabile, impegna i due Enti a sostenere e promuovere tutte le iniziative necessarie per sviluppare una comune azione volta a favorire la diffusione della pratica sportiva e la divulgazione degli stili di vita sani e positivi, valorizzando al contempo le attività organizzate autonomamente o congiuntamente attraverso i rispettivi canali comunicativi. Le parti riconoscono inoltre nel documento una cornice di riferimento replicabile anche in futuri accordi con soggetti terzi.

Anci Umbria, infine, si impegna a divulgare il contenuto del protocollo all'interno dei Comuni di ambito, favorendo forme di collaborazione e supporto alle iniziative promosse da Aics nei territori, con l'obiettivo di rafforzare la rete istituzionale e promuovere il benessere delle comunità locali.

Nota della Redazione

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