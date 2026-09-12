‘Etruschi di campagna. Una storia civile della Tuscia perugina’: l’intervista all’autore Mario Valentini [VIDEO]

Cultura

La risposta dell'autore: Per l'autore la cultura deve tradursi in un beneficio concreto per la collettività. Destinare le vendite del libro alla ricerca scientifica contro il cancro e alle malattie rare è il modo migliore per trasformare una "storia civile" in un gesto di vicinanza e sostegno reale.

Un’opera che prosegue il percorso tracciato dall’autore nel precedente «L’anima libera e fiera di Perugia» , spostando lo sguardo dalla città monumentale al territorio rurale. Un progetto dal profondo valore sociale: l'intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto alla ricerca contro il cancro e al sostegno delle persone affette da malattie rare congenite.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.