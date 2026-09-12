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‘Etruschi di campagna. Una storia civile della Tuscia perugina’: l’intervista all’autore Mario Valentini [VIDEO] Dalle radici etrusche all'anima di Perugia: successo a Palazzo Gallenga per il nuovo libro di Mario Valentini Accordo di programma Ast, nota degli assessori De Luca e De Rebotti: "La Regione Umbria ha fatto la sua parte rispettando tutti gli impegni. Il governo acceleri la riconvocazione del tavolo di verifica". La presidente Proietti ha già chiesto al ministro U Anziani non autosufficienti, Fruganti (Fdi): “l’Umbria è la quinta regione più anziana d’Italia. Regione e Comune non sprechino la strategia del governo” ARPA Umbria e Umbraflor firmano un protocollo d’intesa per lo sviluppo delle Nature Based Solutions in Umbria "Universo Francesco": a Perugia l'arte contemporanea supera ogni frontiera alla Rocca Paolina Villa Compresso e la memoria di Perugia: alla Società del Gotto si presenta il libro di Mauro Bifani Cultura, pubblicato il bando "Umbria in scena": 2,6 milioni per lo spettacolo dal vivo, l'eredità culturale e il futuro delle arti. Il nuovo avviso della Regione Umbria sostiene progetti annuali e triennali, puntando alla valorizzazione del patrimonio cul Stadio-clinica, il Comune rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato: Giunta regionale: "Il percorso è stato riportato sui binari della legalità e legittimità. Adesso avanti con il nuovo ospedale pubblico di Terni". ‘Etruschi di campagna. Una storia civile della Tuscia perugina’: l’intervista all’autore Mario Valentini [VIDEO] Dalle radici etrusche all'anima di Perugia: successo a Palazzo Gallenga per il nuovo libro di Mario Valentini Accordo di programma Ast, nota degli assessori De Luca e De Rebotti: "La Regione Umbria ha fatto la sua parte rispettando tutti gli impegni. Il governo acceleri la riconvocazione del tavolo di verifica". La presidente Proietti ha già chiesto al ministro U Anziani non autosufficienti, Fruganti (Fdi): “l’Umbria è la quinta regione più anziana d’Italia. Regione e Comune non sprechino la strategia del governo” ARPA Umbria e Umbraflor firmano un protocollo d’intesa per lo sviluppo delle Nature Based Solutions in Umbria "Universo Francesco": a Perugia l'arte contemporanea supera ogni frontiera alla Rocca Paolina Villa Compresso e la memoria di Perugia: alla Società del Gotto si presenta il libro di Mauro Bifani Cultura, pubblicato il bando "Umbria in scena": 2,6 milioni per lo spettacolo dal vivo, l'eredità culturale e il futuro delle arti. Il nuovo avviso della Regione Umbria sostiene progetti annuali e triennali, puntando alla valorizzazione del patrimonio cul Stadio-clinica, il Comune rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato: Giunta regionale: "Il percorso è stato riportato sui binari della legalità e legittimità. Adesso avanti con il nuovo ospedale pubblico di Terni".
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‘Etruschi di campagna. Una storia civile della Tuscia perugina’: l’intervista all’autore Mario Valentini [VIDEO]

Di Redazione Umbria Notizie Web 12 Settembre 2026 – 04:26 2 min di lettura

PERUGIA – Che cosa resta oggi dell’eredità etrusca nella terra e nell’identità di Perugia? Risponde a questo interrogativo «Etruschi di campagna. Una storia civile della Tuscia perugina», il nuovo libro di Mario Valentini presentato ufficialmente nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Palazzo Gallenga.

Un’opera che prosegue il percorso tracciato dall’autore nel precedente «L’anima libera e fiera di Perugia», spostando lo sguardo dalla città monumentale al territorio rurale. Un progetto dal profondo valore sociale: l'intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto alla ricerca contro il cancro e al sostegno delle persone affette da malattie rare congenite.

Abbiamo intervistato l’autore Mario Valentini per approfondire i temi del volume e il valore di questa iniziativa.

Le domande dell'intervista e i punti chiave emersi:

  • 1. Il cambio di prospettiva: Perché ha scelto di raccontare la Perugia etrusca partendo dalla campagna anziché dai grandi monumenti della città?

    La risposta dell'autore: Valentini sottolinea che l'attenzione si concentra spesso solo sui grandi monumenti dell'acropoli. Raccontare la campagna permette invece di riscoprire la storia della gente comune, dei lavoratori e delle radici profonde che hanno nutrito la civiltà della Tuscia perugina.

  • 2. L'eredità oggi: Cosa resta davvero della civiltà etrusca nel DNA e nel territorio dei perugini di oggi?

    La risposta dell'autore: L'eredità etrusca sopravvive non solo nei reperti archeologici, ma soprattutto nell'identità del territorio, nel rapporto stretto con il paesaggio e nello spirito di appartenenza che ancora oggi caratterizza la comunità locale.

  • 3. L'impegno sociale: Il ricavato andrà interamente alla ricerca medica: che valore ha per lei unire storia locale e solidarietà?

    La risposta dell'autore: Per l'autore la cultura deve tradursi in un beneficio concreto per la collettività. Destinare le vendite del libro alla ricerca scientifica contro il cancro e alle malattie rare è il modo migliore per trasformare una "storia civile" in un gesto di vicinanza e sostegno reale.

Guarda la video intervista completa a Mario Valentini:

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

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