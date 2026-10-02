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Carceri, Prisco : "31 nuovi agenti di polizia penitenziaria in Umbria un altro segnale concreto di attenzione alla sicurezza e al personale "

Di Redazione Umbria Notizie Web 2 Ottobre 2026 – 17:52 1 min di lettura

(ASI-UNWEB) “Trentuno nuovi agenti della Polizia Penitenziaria saranno assegnati agli istituti dell’Umbria: 12 a Spoleto, 8 a Terni, 6 a Perugia Capanne e 5 a Orvieto.

Un rafforzamento importante degli organici che rappresenta un altro segnale concreto di attenzione nei confronti della sicurezza degli istituti, delle condizioni di lavoro del personale e dell’intero sistema penitenziario umbro”.

Lo dichiara il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, il Sottosegretario Emanuele Prisco, commentando il piano di incremento collegato alle assegnazioni del secondo scaglione del 186° corso della Polizia Penitenziaria, predisposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Nel dettaglio, il piano prevede 12 nuove unità per la Casa di reclusione di Spoleto, 8 per la Casa circondariale di Terni, 6 per la Casa circondariale di Perugia Capanne e 5 per la Casa di reclusione di Orvieto, per complessive 31 nuove unità in Umbria.

“Ringrazio il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni per l’attenzione rivolta all’Umbria. Il Governo Meloni sta proseguendo sulla strada del rafforzamento degli organici e degli strumenti a disposizione di chi ogni giorno indossa una divisa e garantisce sicurezza e legalità. Dopo anni nei quali la carenza di personale ha rappresentato una delle principali criticità del sistema, la risposta deve essere quella delle assunzioni e degli investimenti. Queste 31 nuove assegnazioni vanno esattamente in questa direzione”, conclude Prisco.

Nota della Redazione

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