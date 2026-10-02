Inserimento lavorativo e inclusione: al via la convenzione tra Test Industry e VIVA Cooperativa Sociale per l'assunzione di Adriano Silvestri

Attualità

(UNWEB) Parte la convenzione ex art. 14 della legge Biagi stipulata tra TEST INDUSTRY e VIVA COOPERATIVA SOCIALE di tipo B di Perugia, associata a Legacoop Umbria, per l’assunzione part-time a tempo determinato per un anno di una persona con disabilità.

Questa legge permette alle aziende obbligate al collocamento mirato di persone con disabilità (legge 68/99) di assolvere una parte dell’obbligo non assumendo direttamente la persona con disabilità ma esternalizzando il lavoro alla COOPERATIVA di tipo B, che assumerà il lavoratore per conto dell’azienda stessa per farlo lavorare in un ambiente adeguato e gestito da educatori professionali.

La collaborazione tra VIVA Cooperativa sociale e l’azienda è disciplinata mediante specifiche disposizioni normative e affido di commesse di lavoro. Visto che la persona con disabilità è iscritta alle liste di collocamento anche ARPAL (Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro) ha contribuito a sostenere e supportare tale operazione.

Gabriele Bartolucci (presidente di VIVA COOPERATIVA SOCIALE), l’Ing. Roberto Gallo di TEST INDUSTRY e Francesca Bondì (presidente della Comunità Capodarco di Perugia ETS), nella quale la persona assunta vive da luglio 2023, hanno collaborato per la riuscita di questa assunzione.

"Adriano ha trovato nella Comunità Capodarco una sua dimensione e ha sviluppato una capacità di concentrazione che gli ha permesso di avere i presupposti per un inserimento lavorativo. Infatti, grazie al percorso fatto in stretta collaborazione con la cooperativa VIVA siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Ancora una volta si dimostra che la persona con disabilità se messa nelle condizioni ottimali diviene protagonista e risorsa capace di dare il proprio contributo nel mondo del lavoro. Per la persona assunta non si tratta solo di avere un contratto con relativo stipendio ma, si tratta di rinforzare la propria identità e sentirsi utile parte integrante della comunità."

Test Industry continua dicendo che "il percorso lavorativo di Adriano, oltre al lavoro in campagna, prevederà anche momenti di collaborazione diretta con l’Azienda, attraverso lo svolgimento di alcune attività funzionali alla vita quotidiana della struttura. Sarà anche un modo per conoscere più da vicino la realtà aziendale, viverne gli spazi e le persone e sentirsi parte, attraverso il lavoro, della comunità aziendale."

Adriano Silvestri, la persona assunta, esprime la sua felicità per l’assunzione entrando con merito nel mondo del lavoro.

Gabriele Bartolucci e Francesca Bondì sottolineano che questo risultato rappresenta una speranza per tante persone con disabilità auspicando che altre aziende del territorio colgano i vantaggi di questo meccanismo vincente per tutte le parti in gioco.

Un ringraziamento anche ad ANDEL - Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro nella persona del dott. Marino Bottà che segue la VIVA Cooperativa nei percorsi di inserimento lavorativo.