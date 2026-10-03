Milano Digital week 2026, il Comune di Perugia allo Smart City Lab per il confronto sulla “Città Generativa”

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(UNWEB) Il Comune di Perugia, su invito del Comune di Milano, ha partecipato alla Milano Digital Week 2026 e, in particolare, alle due giornate dell’1 e 2 ottobre allo Smart City Lab, dedicate al tema della “Città Generativa”.



Per il Comune di Perugia hanno partecipato Marco Molinari e Giacomo Giostrelli, tecnici informatici dell’Area Governo del Territorio e Transizione al Digitale, e Simona Cortona, responsabile della comunicazione e social media manager dell’ente.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto tra amministrazioni pubbliche, imprese, università, mondo della ricerca e dell’innovazione sul ruolo che digitale, dati e intelligenza artificiale possono assumere nella trasformazione delle città e nel miglioramento dei servizi pubblici.

Il concetto di “Città Generativa” propone infatti una visione della città come ecosistema, nel quale istituzioni, imprese, università, ricerca, associazioni e cittadini collaborano per generare opportunità, connessioni e valore sociale. Il digitale viene quindi interpretato non soltanto come innovazione tecnologica, ma come strumento di sviluppo, partecipazione, inclusione e miglioramento della qualità della vita.

Tra i temi approfonditi nelle due giornate, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, la governance e la condivisione dei dati, l’accessibilità dei servizi digitali, la formazione del personale e la necessità di sviluppare una progettazione integrata della città, superando una visione per compartimenti separati. Mobilità, ambiente, servizi sociali, cultura, turismo, commercio, urbanistica e comunicazione sono infatti ambiti sempre più interconnessi, che possono essere letti e programmati attraverso un utilizzo consapevole dei dati e delle nuove tecnologie.

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra innovazione e semplificazione. L’intelligenza artificiale può rappresentare per gli enti locali uno strumento per ridurre i tempi di accesso ai servizi, rendere più comprensibili informazioni e procedure, facilitare il rapporto con gli uffici e supportare il personale comunale nelle proprie attività. L’innovazione assume quindi valore quando riesce a tradursi concretamente in servizi più semplici, efficienti, inclusivi e vicini ai cittadini.

«La partecipazione alla Milano Digital Week è stata un’importante occasione di confronto e di approfondimento su temi sui quali anche Perugia sta investendo – sottolinea l’assessore all’Innovazione Andrea Stafisso –. La sfida è utilizzare intelligenza artificiale, dati e strumenti digitali non come un fine, ma per semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione e migliorare i servizi. Per farlo servono competenze, formazione e una collaborazione sempre più forte tra Comune, Università, imprese e territorio».

Tra gli elementi di maggiore interesse emersi dal confronto anche il ruolo strategico dei dati, da considerare come patrimonio dell’intero Ente e strumento per conoscere meglio i fenomeni, individuare i bisogni emergenti, programmare gli interventi e valutarne i risultati, all’interno di una governance che garantisca sicurezza, privacy e corretto utilizzo delle informazioni.

La partecipazione della struttura di comunicazione dell’Ente ha inoltre consentito di approfondire un altro aspetto centrale della transizione digitale: non è sufficiente sviluppare nuovi servizi, ma è necessario farli conoscere, renderli comprensibili e accompagnare i cittadini nel loro utilizzo. In questa direzione, il Comune intende lavorare a breve allo sviluppo di nuove campagne di comunicazione dedicate alle innovazioni e ai servizi digitali dell’Ente, con l’obiettivo di aumentarne la conoscenza, favorirne l’utilizzo e sensibilizzare la cittadinanza sulle opportunità offerte dagli strumenti già disponibili e da quelli che saranno progressivamente introdotti.

Gli spunti raccolti a Milano potranno così contribuire al percorso di innovazione del Comune di Perugia su più livelli: formazione e consapevolezza sull’intelligenza artificiale, valorizzazione dei dati, semplificazione e accessibilità dei servizi digitali, comunicazione e alfabetizzazione digitale dei cittadini e costruzione di una rete stabile tra amministrazione, Università, imprese, startup, associazioni e comunità.

Una prospettiva che parte da un principio centrale emerso durante la Milano Digital Week: la trasformazione digitale non riguarda soltanto gli strumenti utilizzati dall’amministrazione, ma il modo stesso di progettare e comunicare i servizi e le politiche pubbliche, partendo dai bisogni delle persone e dalla capacità della città di mettere in relazione competenze, conoscenze e dati.