Milano Digital week 2026, il Comune di Perugia allo Smart City Lab per il confronto sulla “Città Generativa”
(UNWEB) Il Comune di Perugia, su invito del Comune di Milano, ha partecipato alla Milano Digital Week 2026 e, in particolare, alle due giornate dell’1 e 2 ottobre allo Smart City Lab, dedicate al tema della “Città Generativa”.
Per il Comune di Perugia hanno partecipato Marco Molinari e Giacomo Giostrelli, tecnici informatici dell’Area Governo del Territorio e Transizione al Digitale, e Simona Cortona, responsabile della comunicazione e social media manager dell’ente.
L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto tra amministrazioni pubbliche, imprese, università, mondo della ricerca e dell’innovazione sul ruolo che digitale, dati e intelligenza artificiale possono assumere nella trasformazione delle città e nel miglioramento dei servizi pubblici.
Il concetto di “Città Generativa” propone infatti una visione della città come ecosistema, nel quale istituzioni, imprese, università, ricerca, associazioni e cittadini collaborano per generare opportunità, connessioni e valore sociale. Il digitale viene quindi interpretato non soltanto come innovazione tecnologica, ma come strumento di sviluppo, partecipazione, inclusione e miglioramento della qualità della vita.
Tra i temi approfonditi nelle due giornate, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, la governance e la condivisione dei dati, l’accessibilità dei servizi digitali, la formazione del personale e la necessità di sviluppare una progettazione integrata della città, superando una visione per compartimenti separati. Mobilità, ambiente, servizi sociali, cultura, turismo, commercio, urbanistica e comunicazione sono infatti ambiti sempre più interconnessi, che possono essere letti e programmati attraverso un utilizzo consapevole dei dati e delle nuove tecnologie.
Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra innovazione e semplificazione. L’intelligenza artificiale può rappresentare per gli enti locali uno strumento per ridurre i tempi di accesso ai servizi, rendere più comprensibili informazioni e procedure, facilitare il rapporto con gli uffici e supportare il personale comunale nelle proprie attività. L’innovazione assume quindi valore quando riesce a tradursi concretamente in servizi più semplici, efficienti, inclusivi e vicini ai cittadini.
«La partecipazione alla Milano Digital Week è stata un’importante occasione di confronto e di approfondimento su temi sui quali anche Perugia sta investendo – sottolinea l’assessore all’Innovazione Andrea Stafisso –. La sfida è utilizzare intelligenza artificiale, dati e strumenti digitali non come un fine, ma per semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione e migliorare i servizi. Per farlo servono competenze, formazione e una collaborazione sempre più forte tra Comune, Università, imprese e territorio».
Tra gli elementi di maggiore interesse emersi dal confronto anche il ruolo strategico dei dati, da considerare come patrimonio dell’intero Ente e strumento per conoscere meglio i fenomeni, individuare i bisogni emergenti, programmare gli interventi e valutarne i risultati, all’interno di una governance che garantisca sicurezza, privacy e corretto utilizzo delle informazioni.
La partecipazione della struttura di comunicazione dell’Ente ha inoltre consentito di approfondire un altro aspetto centrale della transizione digitale: non è sufficiente sviluppare nuovi servizi, ma è necessario farli conoscere, renderli comprensibili e accompagnare i cittadini nel loro utilizzo. In questa direzione, il Comune intende lavorare a breve allo sviluppo di nuove campagne di comunicazione dedicate alle innovazioni e ai servizi digitali dell’Ente, con l’obiettivo di aumentarne la conoscenza, favorirne l’utilizzo e sensibilizzare la cittadinanza sulle opportunità offerte dagli strumenti già disponibili e da quelli che saranno progressivamente introdotti.
Gli spunti raccolti a Milano potranno così contribuire al percorso di innovazione del Comune di Perugia su più livelli: formazione e consapevolezza sull’intelligenza artificiale, valorizzazione dei dati, semplificazione e accessibilità dei servizi digitali, comunicazione e alfabetizzazione digitale dei cittadini e costruzione di una rete stabile tra amministrazione, Università, imprese, startup, associazioni e comunità.
Una prospettiva che parte da un principio centrale emerso durante la Milano Digital Week: la trasformazione digitale non riguarda soltanto gli strumenti utilizzati dall’amministrazione, ma il modo stesso di progettare e comunicare i servizi e le politiche pubbliche, partendo dai bisogni delle persone e dalla capacità della città di mettere in relazione competenze, conoscenze e dati.
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