il mondo viene da San Francesco. il contributo delle istituzioni e delle associazioni per la festa di San Francesco

Attualità

L'impegno corale per valorizzare il patrimonio - materiale e immateriale - dell'eredità francescana

(UNWEB) ASSISI - Il mondo viene da san Francesco: per questo le istituzioni - ecclesiali e civili - offrono il loro contributo per la riuscita della festa del Patrono d'Italia, da quest'anno nuovamente festa nazionale.

Nel giorno dedicato al patrono d'Italia, la Conferenza Episcopale Italiana offre al Sacro Convento di San Francesco in Assisi i fondi necessari alla realizzazione del progetto di restauro della tela Estasi di San Giuseppe da Copertino, opera di Andrea Benedetto Fornioni del 1753. Il dipinto, conservato nel Sacro Convento, raffigura la celebre levitazione del "Santo dei voli" davanti alla Madonna della Concezione e versa oggi in uno stato di conservazione che ne compromette la leggibilità. Il restauro, affidato al Prof. Sergio Fusetti, prevede un intervento completo di pulitura, consolidamento, foderatura e reintegrazione pittorica. Restituire vita a questa tela significa custodire, insieme ai colori, la memoria di una grazia che ancora parla al cuore di chi cammina ad Assisi.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome offre al Sacro Convento di San Francesco in Assisi il progetto di restauro della tela "Madonna col Bambino e Santa Margherita di Antiochia", custode silenziosa di uno sguardo di fede tramandato nei secoli. Il dipinto, olio su tela di autore ignoto del XVII secolo, raffigura la Vergine col Bambino in gloria tra le nuvole, circondata da cherubini, mentre ai suoi piedi si inginocchia Santa Margherita d'Antiochia, riconoscibile dal drago sconfitto, dalla grande croce di legno, dai gigli bianchi, dal cuore ardente e dalla palma del martirio. Oggi l'opera versa in condizioni fragili: il telaio ligneo porta i segni di rattoppi improvvisati, la tela di lino presenta lacerazioni, i colori si staccano e si perdono, mentre polvere e vernici ossidate ne offuscano la bellezza. Il progetto, firmato dal Prof. Sergio Fusetti, prevede un intervento completo di pulitura, consolidamento e reintegrazione pittorica, affinché questo volto di grazia possa continuare a parlare al cuore di chi lo contempla.

L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) offre al Sacro Convento di San Francesco in Assisi il progetto di conservazione delle 560 lastre fotografiche dell'Archivio Fotografico, custodi silenziose di volti e luoghi che furono cari a chi qui visse e pregò. Le lastre, risalenti alla fine del XIX e agli inizi del XX secolo, versano oggi in uno stato fragile: polvere, abrasioni, specchiature d'argento e vetri incrinati minacciano di disperdere per sempre queste memorie. Il progetto, firmato dallo Studiolo di Maria Chiara Brancaleoni con la restauratrice Dott.ssa Marta Silvia Filippini, prevede la pulitura, la stabilizzazione e il condizionamento di ogni lastra in custodie a norma, affinché questo patrimonio possa continuare a raccontare la sua storia alle generazioni future. Custodire un'immagine è, in fondo, custodire uno sguardo: restituire dignità a queste memorie significa onorare chi le ha vissute.

La Regione Umbria ha intercettato, stanziato e gestisce oltre 111 milioni di euro. Le risorse comprendono più di 27 milioni per il miglioramento sismico di Basiliche e chiese francescane, 80,51 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per infrastrutture e opere di interesse pubblico e 2,5 milioni previsti dalla legge regionale n. 1/2026 per iniziative, mostre ed eventi in tutti i comuni umbri. Il segno più eloquente di questo anno è il "Monumento alla vita", il primo Hospice Pediatrico regionale, dedicato alla cura dei bambini più fragili e delle loro famiglie. L'Umbria porterà infine in dono l'olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d'Italia.

La Città di Assisi, come tutti gli anni, ha patrocinato e sostenuto le festività francescane, contribuendo all'organizzazione con un impegno diretto e concreto, che ha coinvolto e impegnato tutti gli uffici e i servizi.

Le infiorate di Spello hanno realizzato un grande tappeto floreale di 120 mq sul prato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, interpretando con i fiori un Cantico di Pace nel segno del Tau.

Anche la Pro Loco di Fucecchio - come da tradizione - realizzerà nella notte tra il 3 e il 4 ottobre un tappeto floreale ispirato a san Francesco, fratello universale e profeta di pace, sotto la Loggia del Sacro Convento.

Il M° Elvio Sagnella nella bottega Giustiniani di San Lorenzello - Benevento ha realizzato un'anfora per l'accensione della Lampada Votiva a San Francesco di Assisi a devozione verso il Santo. Pezzo unico, lavorato al tornio e dipinto a mano nel settembre 2026.

La festa di san Francesco 2026 gode del patrocinio e del sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della morte di san Francesco d'Assisi - presieduto dal poeta Davide Rondoni.