(UNWEB) Perugia. In questi giorni i Carabinieri stanno conducendo un’intensa attività di controllo del territorio nelle frazioni di Castel del Piano e San Sisto, nel cui contesto i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, con l’ausilio del personale del 6° Battaglione Mobile “Toscana” – Squadra di Intervento Operativo (SIO) di Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti, un 19enne e un 36enne, entrambi di nazionalità albanese, e deferito in stato di libertà un 21enne connazionale, ritenuti tutti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di servizio è scaturita dal controllo di un’autovettura sospetta con a bordo due dei citati individui, il 21enne e il 36enne: uno di essi, il più giovane, dopo aver tentato la fuga, è stato successivamente identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Durante l’accertamento, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 36enne 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 g, e denaro contante, ritenuto costituire provento dell’attività di spaccio della droga.

Le attività investigative sono poi proseguite con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 36enne, che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 22 dosi di cocaina, del peso di 67 g, in possesso del 19enne coinquilino, insieme a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

In tale circostanza, quest’ultimo ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra dell’abitazione al primo piano, ma è stato immediatamente bloccato dagli operanti.

Al termine delle formalità di rito ed in forza di così rilevanti elementi probatori a loro carico, il 19enne e il 36enne sono stati dichiarati in stato di arresto e associati alla Casa Circondariale di Perugia - Capanne, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di intensificazione dei controlli sul territorio, predisposto dai Carabinieri per rafforzare la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.