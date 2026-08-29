Turismo, l'Umbria cresce ma l'offerta corre più dei flussi. Extralberghiero +9,1%, locazioni turistiche +22,7%, l'utilizzo medio delle strutture scende del 2,43%

Economia

(UNWEB) Nel secondo trimestre il turismo umbro continua a crescere: le presenze aumentano del 2,5%, gli arrivi dello 0,7%. Sono numeri già presentati dalla Regione, che confermano il buon momento del settore.Ma dentro quei dati sta cambiando molto più rapidamente il mercato dell'ospitalità.Le strutture e locazioni extralberghiere salgono a 8.522 e le sole locazioni turistiche da 3.183 a 3.906 in dodici mesi.

L'ampliamento dell'offerta segnala fiducia nelle prospettive dell'Umbria, ma aumenta anche la capacità che la domanda deve assorbire.

E mentre i pernottamenti crescono, l'Ium (Indice di utilizzo medio) scende al 22,86%.

La questione diventa allora come trasformare più turismo e più ospitalità in maggiore valore, qualità e redditività per le imprese e i territori.

La dichiarazione:

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria: "I dati ci dicono che il turismo umbro continua a crescere e l'aumento dell'offerta segnala che operatori e proprietari credono nelle potenzialità della nostra regione. Ma proprio per questo dobbiamo guardare con attenzione a come si sta evolvendo il mercato. Più presenze devono produrre più valore per le imprese, per il commercio, per la ristorazione, per l'artigianato e per le comunità locali. L'aumento della capacità ricettiva rappresenta un'opportunità quanto più riesce ad accompagnarsi a una domanda capace di sostenerla durante tutto l'anno".

Il turismo umbro continua a crescere. Ma mentre aumentano i visitatori e i pernottamenti, sta aumentando ancora più velocemente il numero delle strutture e delle locazioni che si contendono quei flussi. È questa la seconda lettura, meno immediata, dei dati del secondo trimestre 2026: le presenze sono salite del 2,5%, le strutture e locazioni extralberghiere del 9,1%, le sole locazioni turistiche del 22,7%. Nello stesso periodo l'Ium (Indice di utilizzo medio) delle strutture è sceso del 2,43%.

I numeri dei flussi, già presentati dalla Regione Umbria e ampiamente ripresi, confermano una fase favorevole: tra aprile e giugno sono stati registrati 936.294 arrivi, in aumento dello 0,7%, e 2.304.030 presenze, +2,5%. La permanenza media è salita a 2,5 giorni. È sufficiente per fissare il punto di partenza: l'Umbria continua ad attrarre turismo. La novità, guardando oltre arrivi e pernottamenti, riguarda invece come sta cambiando e quanto si sta allargando il sistema che quei turisti accoglie.

Al 30 giugno la regione conta 8.959 strutture e locazioni, per complessivi 114.050 posti letto. L'alberghiero rimane sostanzialmente stabile, con 409 alberghi e 28 residenze d'epoca. È fuori dall'albergo che il mercato si muove rapidamente: le strutture e locazioni extralberghiere sono diventate 8.522, il 9,1% in più rispetto a un anno prima. Le sole locazioni turistiche sono passate da 3.183 a 3.906, con 723 nuove unità in dodici mesi, quasi due al giorno.

Una crescita di queste dimensioni contiene anzitutto un messaggio positivo. Nuova offerta entra sul mercato perché proprietari e operatori ritengono che il turismo umbro abbia ancora spazio per crescere. Case e immobili entrano nel circuito dell'ospitalità, aumenta la scelta per chi arriva, si aprono opportunità anche nei borghi, nelle campagne e nelle località nelle quali la ricettività tradizionale è meno presente. È una forma di investimento diffuso nella capacità attrattiva della regione.

Ma quando l'offerta aumenta molto più rapidamente della domanda cambia anche l'economia del settore. Il numero dei pernottamenti cresce, ma cresce ancora di più il numero di chi cerca di intercettarli. Non significa che l'Umbria si trovi già davanti a un eccesso generalizzato di capacità ricettiva, conclusione che i dati disponibili non consentono. Significa che diventa sempre più importante osservare quanto velocemente il mercato riesca ad assorbire la nuova offerta e con quali differenze tra territori, stagioni e tipologie di struttura.

Un indicatore comincia a raccontarlo. Nel secondo trimestre l'Ium (Indice di utilizzo medio), cioè il rapporto tra presenze e posti letto disponibili, è sceso al 22,86%, diminuendo del 2,43% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante l'aumento dei pernottamenti. Nell'alberghiero l'indice è del 46,91%, in calo dell'1,30%; nell'extralberghiero è del 15,90%, con una diminuzione dell'1,06%.

Le due dinamiche non sono in contraddizione. Il turismo cresce, ma quella crescita viene distribuita su un'offerta più ampia. La stessa torta diventa più grande, mentre aumenta ancora più velocemente il numero di chi deve dividerla. Da qui nasce una questione economica che nei prossimi anni potrebbe pesare più della semplice conta degli arrivi.

Se la distanza fra crescita della domanda e crescita dell'offerta dovesse prolungarsi, la maggiore concorrenza potrebbe esercitare pressione sui prezzi e sui margini, rendere più difficile raggiungere buoni livelli di occupazione nei mesi meno forti e ridurre, per le attività più esposte, le risorse disponibili per personale, manutenzione, servizi e nuovi investimenti. Sono rischi potenziali, non conseguenze già accertate, e difficilmente avrebbero la stessa intensità in tutta l'Umbria.

Una media regionale, del resto, mette insieme mercati molto diversi. Assisi e Perugia, il Trasimeno e la Valnerina, l'Orvietano, i borghi, le campagne e le aree montane hanno stagionalità, clientela e capacità di attrazione differenti. Una nuova struttura può essere rapidamente assorbita in un territorio o durante alcuni mesi e incontrare un mercato molto più difficile altrove. Il punto non è quindi stabilire oggi se in Umbria ci siano "troppi posti letto", ma capire dove l'aumento dell'offerta trovi una domanda capace di sostenerlo e dove, invece, il divario rischi di ampliarsi.

Il cambiamento non nasce nel 2026. Una precedente elaborazione della Camera di Commercio dell'Umbria su dati Unioncamere aveva mostrato che nell'arco di quattro anni le imprese legate agli affitti brevi erano aumentate del 35,3%, mentre le imprese alberghiere erano diminuite dell'8,3%. I dati più recenti confermano che l'espansione delle nuove formule di soggiorno continua e che il mercato regionale dell'ospitalità sta modificando rapidamente la propria composizione.

Diventa così importante misurare il turismo anche con qualcosa di diverso dal numero di persone che attraversano il confine regionale. Conta quanto rimangono, quanto spendono, in quali mesi arrivano e quanto della loro spesa riesce a diffondersi nell'economia locale. La permanenza media salita a 2,5 giorni è, sotto questo profilo, un dato favorevole: ogni notte aggiuntiva può produrre domanda per ristorazione, commercio, artigianato, trasporti, cultura e servizi.

Per sostenere una capacità ricettiva più ampia occorre dunque che aumenti anche il valore generato dal turismo: più permanenza, maggiore spesa, migliore distribuzione dei flussi durante l'anno, capacità di attrarre visitatori nei periodi meno richiesti. La qualità dell'offerta entra direttamente in questo equilibrio, perché margini adeguati e buoni livelli di occupazione sono anche le condizioni che consentono alle imprese di continuare a investire.

Fonti principali

• Regione Umbria – Statistiche del turismo, secondo trimestre 2026, aggiornamento luglio 2026: arrivi, presenze, permanenza media, numero di strutture e locazioni, posti letto, variazioni dell'extralberghiero e delle locazioni turistiche, Ium (Indice di utilizzo medio). I dati 2026 sono indicati dalla Regione come provvisori fino alla pubblicazione definitiva dell'Istat.

• Regione Umbria – "Dati turismo secondo trimestre 2026", comunicato del 28 luglio 2026: 936.294 arrivi (+0,7%), 2.304.030 presenze (+2,5%) e permanenza media salita a circa 2,5 giorni.

• Regione Umbria – Domanda e offerta turistica nell'anno 2025: 3.036.032 arrivi e 7.942.202 presenze, rispettivamente +9,1% e +8,5% rispetto al 2024.

• Istat – Capacità degli esercizi ricettivi, rilevazione ufficiale nazionale: riferimento metodologico per consistenza delle strutture, posti letto e classificazione dell'offerta ricettiva. L'Istat precisa che la rilevazione misura a livello comunale esercizi e posti letto ed è condotta secondo la normativa europea sulle statistiche del turismo.

• Camera di Commercio dell'Umbria – "Affitti brevi +35,3% in Umbria in quattro anni", 3 gennaio 2026, su dati Unioncamere: precedente elaborazione camerale sulla trasformazione dell'offerta ricettiva, con imprese legate agli affitti brevi +35,3% e imprese alberghiere -8,3% nel periodo analizzato.