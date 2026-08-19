Stop aggressioni al personale Tpl ferroviario e gomma - presidio di protesta e solidarietà. FIT CISL e FAST Umbria - richiesta di avvio tavolo istituzionale

Politica

(UNWEB) Alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti presso la stazione di Ponte San Giovanni e visto che il fenomeno delle aggressioni al personale del TPL (gomma e ferro) non intende scemare in termini di frequenza e gravità, la FIT CISL e il FAST ferrovie Umbria organizzano un presidio di protesta presso la stazione di Ponte San Giovanni con inizio domenica 16 agosto e termine venerdì 21 agosto.

Il presidio sarà composto dai lavoratori del settore con copertura serale dalle ore 21 fino alle 23.30. Per l'iniziativa è stata scelta la stazione di Ponte San Giovanni visti i recenti accadimenti ma intenderà sollevare il tema della sicurezza nel TPL per tutte le realtà umbre. Con questa iniziativa che sarà preannunciata con apposita conferenza stampa mercoledì 12 agosto ore 11 sempre presso l'impianto di Ponte San Giovanni, la FIT CISL e FAST Ferrovie Umbria chiederanno rapidi interventi a salvaguardia della sicurezza degli operatori sia alle aziende che alle Istituzioni e l'avvio di uno specifico tavolo istituzionale sul tema. La presenza dei lavoratori nel presidio sarà occasione per i rappresentanti istituzionali che lo vorranno, di poter parlare con loro e raccogliere le loro proposte. Buonasera. Al presidio di protesta siete tutti invitati al fine di garantire la massima copertura nei giorni e negli orari indicati. Potete partecipare presentandovi al primo binario della Stazione di Ponte San Giovanni dalle 21 in poi. Le bandiere le forniremo noi. Chi vorrà partecipare può farlo liberamente nel giorno e per il tempo che vorrà ma se volete aiutarci organizzativamente potete scrivere a Gianni Martifagni preannunciando orario e giorno di partecipazione. Grazie a tutti.