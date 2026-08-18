Ciclovia Terni-Narni, dalla Regione 1,1 milioni di euro per completare l'opera. Le risorse, stanziate nell'ambito dell'Assestamento di bilancio 2026-2028, serviranno a risolvere i nodi strutturali e a garantirne sicurezza e piena fruibilità

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(UNWEB) – Perugia - Con l'Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la Legge regionale n. 11 del 31 luglio 2026, la Regione Umbria ha riprogrammato una serie di interventi sul territorio, destinando nuove risorse a opere e progetti attesi dalle comunità locali, ma non ancora completati dal punto di vista infrastrutturale e negli elementi necessari a garantirne accessibilità e fruibilità in sicurezza.

La ciclovia Terni-Narni è stata fin dall'inizio individuata dalla Giunta regionale come un'opera incompleta. Per questo motivo si è intervenuti mettendo a disposizione le risorse necessarie a eliminare i nodi strutturali che la caratterizzano, assicurando la piena rispondenza all'obiettivo per cui è stata concepita: una dorsale di collegamento cicloviario tra la città di Terni e la Cascata delle Marmore/Valnerina, da una parte, e la città di Narni e le Gole del Nera, dall'altra.

La Regione Umbria ha destinato 1.100.000 euro in due annualità: 400.000 euro nel 2027 e 700.000 euro nel 2028. Le risorse riguarderanno principalmente la risoluzione del problema nell'attraversamento del torrente Tarquinio e la messa in sicurezza dei terrapieni della parte di ciclovia ricompresa nel tratto urbano di Terni, in prossimità di via Vanzetti.

"Con queste risorse – sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti – interveniamo per affrontare i nodi che ancora impediscono alla ciclovia Terni-Narni di esprimere pienamente la sua funzione. È un'opera che consideriamo strategica perché mette in relazione Terni, Narni, la Valnerina e le Gole del Nera, con importanti ricadute anche sul piano ambientale, turistico e della mobilità sostenibile. Ora è necessario procedere con una programmazione precisa degli interventi, condivisa con i Comuni, per arrivare al completamento dell'opera nei tempi necessari".

Queste somme, unite a quelle ancora disponibili e derivanti dall'Accordo per la Qualità dell'Aria della Conca Ternana, messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, consentiranno la realizzazione delle opere di completamento del tratto Terni-Narni, con una passerella ciclopedonale di attraversamento del fiume Nera che metterà in collegamento le due sponde, consentendo successivi sviluppi di itinerari ciclabili per il collegamento tra le due città e le rispettive aree produttive, con un significativo beneficio ambientale derivante dall'utilizzo della mobilità dolce in luogo di quella meccanizzata.

Parte di queste somme sarà inoltre utilizzata per alcuni necessari interventi di estensione della ciclovia che da Terni raggiungerà la Cascata delle Marmore.

"A breve – conclude De Rebotti – convocheremo i Comuni di Terni e Narni per definire insieme nel dettaglio la tipologia, le priorità e la cronologia degli interventi da eseguire. L'obiettivo è riuscire a definire i tempi necessari per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle lavorazioni e valutare, dove conveniente o necessario, la suddivisione degli interventi in lotti, così da poter gestire contemporaneamente i diversi cantieri"