Internazionali di Todi, oltre al tennis c'è di più
Il Sindaco Ruggiano: "ricadute positive in termini economici e turistici"
I dati delle presenze, spettatori e engagement sociale nella settimana del torneo
A tirare la riga è il primo cittadino Antonino Ruggiano, sotto la cui prima sindacatura gli Internazionali sono nati e che da sempre ne sostiene la valenza in termini economici e di promozione turistica.
Le notti in camere singole e doppie sono state 495, cento in più che nell'edizione dell'anno precedente, con 820 presenze dirette riconducibili alla manifestazione e 1.640 pasti consumati nei ristoranti della città. Circa 5.000 gli spettatori che nella settimana del torneo hanno affollato le tribune del Tennis Club a Pontenaia.
Alle decine di articoli sulla stampa nazionale e sui siti specializzati, vanno aggiunte i 3 milioni e mezzo di visualizzazioni sugli account Instagram e Facebook dell'organizzazione, la MEF Tennis Events, con quasi 80 mila interazioni, di cui il 48% dall'Italia ed il resto dall'estero, con una prevalenza di utenti tra i 35 e i 54 anni. Numeri ai quali andrebbero sommate le pubblicazioni sugli account ATP Challenger Tour che, forti di 228 mila followers, viaggiano su 131 milioni di visualizzazioni all'anno e 4 milioni di interazioni.
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.