Dissesto idrogeologico, la Regione Umbria mette in sicurezza il territorio orvietano con 3 milioni di euro per Bagnorese, Albornoz e Scoppieto

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(UNWEB) – Perugia, - "La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio sono la priorità amministrativa del nostro governo regionale che intendiamo attuare con una programmazione seria e risorse certe. Le azioni della Giunta parlano chiaro: il territorio orvietano è centrale in questa programmazione". Così l'assessore regionale all'Ambiente, Thomas De Luca, rilancia il piano di interventi contro il dissesto idrogeologico per l'annualità 2026, approvato dalla Giunta su sua specifica proposta.

"Abbiamo selezionato questi interventi – spiega l'assessore De Luca – per l'alta priorità, presentandoli al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per garantirne la piena copertura finanziaria. Oltre allo stanziamento previsto in assestamento sulla Bagnorese abbiamo previsto un ulteriore milione di euro per protezioni attive e il consolidamento strutturale del versante, consapevoli che fosse necessario un intervento complessivo.

L'investimento complessivo per l'Umbria supera i 9,5 milioni di euro, con una destinazione territoriale che vede la provincia di Terni destinataria di circa 4,8 milioni di euro. Di questi, quasi 3 milioni di euro sono concentrati esclusivamente sul nodo di Orvieto e sul comune di Baschi, per risolvere criticità storiche che attendevano risposte definitive. Questo a dimostrazione che ad aver guidato le scelte è stato il quadro esigenziale delle priorità, non una mera ripartizione o peggio il colore delle amministrazioni. Il dettaglio degli interventi nel comprensorio orvietano prevedono lo stanziamento di 956 mila euro per la messa in sicurezza definitiva della S.P. 12 Bagnorese in località Macereto, un intervento che supera la logica dei soli lavori d'urgenza e risponde concretamente alla mobilitazione di cittadini e comitati. E ancora 949.395 euro per il consolidamento delle pendici della Fortezza Albornoz, in una zona fondamentale per il decoro e la sicurezza della città. A questi si aggiungono 930 mila euro per la mitigazione del rischio sulla strada Baschi-Scoppieto, un'arteria importante per i collegamenti dell'area.

"In un contesto di rischio idrogeologico e di generale fragilità del nostro territorio - conclude l'assessore De Luca - la sicurezza della zona Fortezza Albornoz, la viabilità di Orvieto e la protezione dei versanti a Baschi sono obiettivi raggiunti grazie a una visione d'insieme della Regione che guarda ai bisogni reali. Confermiamo l'impegno prioritario della Giunta nella prevenzione e nel contrasto al dissesto idrogeologico, una sfida cruciale di fronte ai cambiamenti climatici. Abbiamo selezionato interventi ad alta priorità che non solo mitigano il rischio da frana e alluvione, ma puntano ove possibile al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Grazie a questa programmazione, interveniamo su criticità storiche come la Cascata delle Marmore e il Fosso di Santa Margherita a Perugia, con un piano complessivo da oltre 9,5 milioni di euro per la sicurezza dei territori e per garantire protezione a cittadini, infrastrutture e attività economiche".