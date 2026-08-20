Ripresa della circolazione ferroviaria tra Perugia e Ponte San Giovanni.

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Assessore De Rebotti: "Conclusa una fase importante dei lavori, l'obiettivo è di riportare quanto prima alla piena normalità l'intero servizio ferroviario regionale"

(UNWEB) - Perugia,– Da lunedì 24 agosto riprenderà, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, la circolazione dei treni tra le stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge, dove sono stati completati importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. La riattivazione del servizio ferroviario tra Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge assicurerà circa il 70% dei collegamenti ordinari tra le due stazioni, mentre resterà sospesa fino al 6 settembre la circolazione tra Perugia e Terontola.

"Con la riapertura da lunedì prossimo della tratta Ponte San Giovanni-Fontivegge si chiude una fase importante dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea tra le due stazioni, un nodo strategico per la mobilità ferroviaria regionale" – dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco De Rebotti. "Ringrazio – conclude l'assessore - i pendolari e i viaggiatori per la comprensione dimostrata in queste settimane di disagio, reso necessario da interventi che renderanno più efficiente questo tratto della linea ferroviaria regionale, e Rfi per il rispetto delle tempistiche previste. Continueremo a seguire con attenzione anche il cantiere sulla Perugia-Terontola, che si concluderà come da programma il 6 settembre, per riportare quanto prima alla piena normalità l'intero servizio ferroviario regionale in Umbria".