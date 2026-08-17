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Cultura, vicepresidente della Regione Tommaso Bori: "dalla mostra del cinema di Venezia a il Venerdì di Repubblica, il riconoscimento all'opera di Nicola Lagioia arricchisce l'Umbria"

Di Redazione Umbria Notizie Web 17 Agosto 2026 – 21:38 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia   "Il grande risalto culturale che sta accompagnando in questi giorni l'opera di Nicola Lagioia — con l'adattamento cinematografico del suo romanzo La città dei vivi, che sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia, e la copertina dedicatagli nell'ultimo numero de il Venerdì di Repubblica — rappresenta un motivo di profondo orgoglio e di alta soddisfazione anche per l'Umbria": a sottolinearlo è il vicepresidente della Regione con delega alla cultura, Tommaso Bori, che evidenzia il valore di questo importante riconoscimento attribuito alla statura artistica e intellettuale dello scrittore e premio Strega.

"I prestigiosi traguardi raggiunti e il valore ampiamente riconosciuto all'opera di Nicola Lagioia ci riempiono di soddisfazione e ci onorano - dichiara Bori - Siamo profondamente consapevoli dell'importanza di poter contare nel nostro territorio sull'apporto e sulla visione di un intellettuale di questo calibro. Questo grande risultato avvalora ed evidenzia la bontà della scelta compiuta da questo nell'affidargli la cura e la direzione artistica di UmbriaLibri".

"Con Lagioia abbiamo avviato un percorso d'eccellente e proficua collaborazione che oltre alla rassegna di UmbriaLibri - prosegue Bori - ha anche trovato un momento di fondamentale rilievo nel contributo intellettuale e programmatico offerto al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove l'Umbria ha partecipato come Regione ospite, posizionando la nostra offerta culturale ai vertici del dibattito nazionale".

Ribadendo la linea strategica dell'amministrazione regionale, Bori ha affermato che "l'Umbria è proiettata ad andare sempre avanti sul versante culturale, a crescere, evolversi e innovare anche attraverso le morse creative. Per farlo abbiamo scelto una direzione precisa, ovvero quella di investire su una cultura di altissima qualità, profonda, stimolante e capace di generare un reale valore sociale e civile per la comunità. Rifiutiamo le scorciatoie di una cultura superficiale o populista, che non lascia eredità e non fa leva sulla consapevolezza e il senso civico della società. Sostenere il valore delle opere, il merito e le grandi personalità del panorama culturale è l'unica strada per garantire alla nostra regione un futuro di sviluppo e autorevolezza. Questo è ciò che stiamo facendo e vogliamo continuare a fare anche con il supporto di menti illuminate com'è quella di Nicola".

Nota della Redazione

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