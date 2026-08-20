Protezione civile, al via tre nuovi corsi base per volontari. Presidente Proietti: "Formazione fondamentale per affrontare le emergenze"

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(UNWEB) – Perugia, – Prenderanno il via da settembre in Umbria tre nuovi corsi base di Protezione civile rivolti ai cittadini che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato e acquisire le conoscenze necessarie per partecipare alle attività del sistema regionale in caso di emergenza.

I percorsi formativi, gratuiti e aperti a tutti, sono promossi dalle organizzazioni di volontariato in raccordo con il Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria. Il corso base costituisce il requisito essenziale per poter operare come volontario nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione durante gli eventi emergenziali.

"La Protezione civile è prima di tutto preparazione, conoscenza, prevenzione e senso di responsabilità verso la propria comunità – sottolinea la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Il volontariato rappresenta una componente fondamentale del nostro sistema e una straordinaria espressione di cittadinanza attiva. Questi corsi offrono a chiunque lo desideri la possibilità di acquisire competenze concrete, ma anche di comprendere come ciascuno di noi possa contribuire alla sicurezza collettiva. L'esperienza ci insegna quanto sia importante poter contare, nei momenti più difficili, su persone formate, organizzate e consapevoli".

Le lezioni consentiranno di conoscere l'organizzazione e il funzionamento del sistema di Protezione civile, i principali scenari di rischio, l'utilizzo delle radio, le nozioni di cartografia e alcuni elementi di primo soccorso. Una particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione della cultura di Protezione civile e ai comportamenti di autotutela e di sicurezza che volontari e cittadini devono adottare prima, durante e dopo un evento emergenziale.

"Formare un volontario significa metterlo nelle condizioni di operare in sicurezza e in maniera coordinata all'interno di un sistema complesso, nel quale competenza, organizzazione e conoscenza delle procedure sono determinanti – evidenzia la presidente. L'obiettivo dei corsi è fornire le basi tecniche, ma anche diffondere una cultura della prevenzione che non riguarda soltanto chi sceglierà di diventare volontario: conoscere i rischi del proprio territorio e sapere come comportarsi in emergenza è un patrimonio utile a tutta la comunità".

Ogni corso prevede otto lezioni della durata di due ore ciascuna, alle quali si aggiunge una prova pratica di montaggio delle tende. La giornata conclusiva comprende una parte valutativa e una esercitazione presso il Centro Regionale di Protezione Civile.

Tre, al momento, i corsi programmati sul territorio regionale:

• Todi, promosso da La Rosa dell'Umbria ODV, con inizio il 2 settembre. Per le iscrizioni: tel. 379 1907994, e-mail todi@larosadellumbria.it;

• Orvieto, promosso dall'Associazione VAB, con inizio il 21 settembre. Per le iscrizioni: tel. 345 6119044, e-mail vaborvieto@gmail.com;

• Bastia Umbra, promosso dal Gruppo comunale di Protezione civile, con inizio il 27 ottobre. Per le iscrizioni: tel. 328 0411077, e-mail protezionecivile@comune.bastia.pg.it.

Per partecipare è sufficiente contattare direttamente l'organizzazione di volontariato che promuove il corso prescelto.