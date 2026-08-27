E45, a Collestrada lavori di notte per ridurre i disagi.

Politica

De Rebotti: "Una scelta importante per intervenire sulla sicurezza senza penalizzare la viabilità". Dal 31 agosto il risanamento della pavimentazione sulla curva di Collestrada. Interventi esclusivamente dalle 21 alle 6, in prosecuzione dei tratti già ri

"È una scelta importante perché ci consente di intervenire sulla sicurezza e sulla qualità della pavimentazione di un'arteria fondamentale per l'Umbria, limitando allo stesso tempo i disagi per cittadini, lavoratori e imprese", sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti. "È questo il modo in cui devono essere programmati gli interventi su una infrastruttura strategica come la E45: lavori necessari, ma organizzati con attenzione alle esigenze della mobilità".

Nota della Redazione

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