E45, a Collestrada lavori di notte per ridurre i disagi.
De Rebotti: "Una scelta importante per intervenire sulla sicurezza senza penalizzare la viabilità". Dal 31 agosto il risanamento della pavimentazione sulla curva di Collestrada. Interventi esclusivamente dalle 21 alle 6, in prosecuzione dei tratti già ri
(UNWEB) – Perugia, – Proseguono gli interventi di risanamento e messa in sicurezza della E45. Da lunedì 31 agosto Anas avvierà nuovi lavori sulla pavimentazione in corrispondenza della curva di Collestrada, per complessivi quasi 3 chilometri nelle due direzioni, con la realizzazione di asfalto drenante.
La scelta organizzativa è quella di concentrare tutte le lavorazioni in orario notturno, dalle 21 alle 6, così da ridurre l'impatto sulla circolazione nelle ore di maggiore traffico.
"È una scelta importante perché ci consente di intervenire sulla sicurezza e sulla qualità della pavimentazione di un'arteria fondamentale per l'Umbria, limitando allo stesso tempo i disagi per cittadini, lavoratori e imprese", sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti. "È questo il modo in cui devono essere programmati gli interventi su una infrastruttura strategica come la E45: lavori necessari, ma organizzati con attenzione alle esigenze della mobilità".
La prima fase partirà lunedì 31 agosto e si protrarrà per tre notti consecutive in direzione Cesena. Durante le ore di lavoro il traffico sarà deviato allo svincolo di Collestrada, con rientro sulla E45 attraverso la viabilità della SS75.
"Il risanamento della E45 prosegue con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla gestione dei cantieri. L'obiettivo è garantire la continuità della viabilità diurna, intervenendo nelle fasce orarie in cui l'impatto sul traffico può essere contenuto", conclude De Rebotti.
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