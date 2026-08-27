Giunta Proietti Umbria, l'aumento di tasse più alto di sempre serve anche a pagare lo psicologo ai dipendenti regionali. Nota durissima di Marco Squarta

Politica

(UNWEB) "La Giunta Proietti, ha varato l'aumento di tasse più pesante nella storia dell'Umbria" tuona Marco Squarta. «Ha colpito duramente tutti i cittadini, e il ceto medio più di tutti, con rincari che per qualcuno arrivano a oltre 100 euro in più al mese in busta paga, in base al reddito. Un aumento deciso in maniera scriteriata, che non ha risparmiato impiegati, insegnanti, medici, metalmeccanici, infermieri".



"E con quei soldi cosa fa la Regione?" continua l'europarlamentare umbro. "Apprendo dal Corriere dell’Umbria che, tra le altre cose, la Proietti paga lo psicologo ai propri dipendenti. Mentre migliaia di famiglie umbre non riescono a pagare il centro estivo per i figli, mentre a settembre si dovrà scegliere quali libri di scuola comprare e quali no, mentre i pensionati non arrivano a fine mese, mentre anziani e disabili aspettano servizi che non arrivano, mentre le liste d'attesa in sanità pubblica si allungano ancora, Palazzo Donini trova 30 mila euro per lo sportello psicologico del proprio personale".

"Tanti umbri, proprio per pagare quell'aumento di tasse, hanno dovuto rinunciare ad andare dallo psicologo» prosegue Squarta. «Loro non potevano più permetterselo. C'è qualcosa di osceno in questa vicenda. La Giunta regionale a trazione Proietti, ha chiesto agli umbri il sacrificio fiscale più grande della sua storia, e adesso usa quei soldi anche per pagare lo sportello psicologico ai dipendenti di Palazzo Donini. Il ceto medio è quello che ha pagato di più, ed è quello che questa Giunta ha abbandonato di più".

"Tanti cittadini hanno dovuto rinunciare al proprio psicologo per pagare le tasse che questa Giunta ha alzato» aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia. «E adesso scoprono che quelle stesse tasse finanziano lo psicologo per chi lavora a Palazzo Donini. È lo specchio di una politica che ha perso ogni contatto con la vita reale degli umbri".

"Chi ha voluto questo aumento di tasse ha un dovere" conclude Squarta. "Guardare in faccia le famiglie che non arrivano a fine mese, i pensionati in difficoltà, gli studenti che a settembre non sanno come comprare i libri. E spiegare loro perché i loro soldi, sottratti con l'aumento di tasse più grande della storia dell'Umbria, servono a pagare lo psicologo a chi un lavoro stabile in Regione ce l'ha già".