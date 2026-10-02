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Umbria Vai si amplia con i servizi del Regionale di Trenitalia. Assessore Barcaioli: "Investiamo 500 mila euro per gli abbonamenti ferroviari degli studenti e delle studentesse con ISEE fino a 30 mila euro"

Di Redazione Umbria Notizie Web 2 Ottobre 2026 – 20:33 2 min di lettura

(UNWEB) - Perugia,   Umbria Vai si estende anche ai servizi ferroviari del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs). La Giunta regionale ha infatti approvato la delibera che consente di applicare l'abbonamento scolastico agevolato da 70 euro anche ai servizi pubblici di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, ampliando così la misura già attivata per il trasporto pubblico su gomma.

L'intervento, finanziato con 500 mila euro del programma regionale Umbria Fondo sociale europeo plus 2021-2027, è rivolto alle studentesse e agli studenti residenti in Umbria iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, in possesso di un Isee ordinario pari o inferiore a 30 mila euro.

"Abbiamo lavorato a lungo per estendere Umbria Vai anche al trasporto ferroviario e oggi arriviamo a un risultato importante per il diritto allo studio - sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli - Ringrazio Trenitalia per aver aderito a questo progetto e per aver partecipato a un processo democratico nel quale istituzioni e servizio pubblico hanno costruito insieme una risposta alle esigenze delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie. È così che intendiamo governare le politiche pubbliche, ascoltando, discutendo e mettendo le risorse a disposizione di chi ne ha bisogno".
L'abbonamento consente viaggi illimitati fino al 30 giugno 2027 sulla tratta compresa tra la residenza dello studente e l'istituto frequentato. La misura riguarda l'intera rete ferroviaria regionale, comprese le linee della ex Ferrovia centrale umbra e i bus sostitutivi gestiti sempre da Trenitalia.
La richiesta dell'abbonamento ferroviario potrà essere presentata dal 2 ottobre al 31 dicembre 2026 presso le biglietterie Trenitalia di Perugia, Terni, Foligno, Assisi e Orvieto. Per accedere alla misura sarà necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti e presentare la documentazione richiesta, compreso l'Isee in corso di validità.
"Chi ha già acquistato l'abbonamento scolastico per il treno può accedere alla nuova tariffa agevolata di 70 euro - spiega Barcaioli - Il modulo prevede infatti la possibilità di annullare il precedente abbonamento e procedere con l'acquisto del nuovo titolo. Le modalità di rimborso del precedente abbonamento saranno applicate secondo quanto previsto dalla procedura di annullamento definita da Trenitalia", conclude l'assessore all'Istruzione.

Nota della Redazione

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