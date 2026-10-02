Festa dei nonni, la presidente Proietti: "Esempi di vita e valore del dialogo tra generazioni"

Domenica, 4 Ottobre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Celebrazioni di San Francesco, la presidente Proietti ad Assisi per l'ottavo Centenario del Transito: "Un seme di speranza e di unità tra le istituzioni" Umbria Lavoro Fest, oltre 3.000 partecipanti e 2.000 colloqui con le imprese nel bilancio della prima edizione della manifestazione promossa da Regione Umbria, Arpal Umbria e Camera di Commercio. Festa nazionale di San Francesco d'Assisi e Ottavo Centenario: mobilitati centinaia di operatori e volontari Produttività: l'Umbria recupera terreno sul 2019, il divario con l'Italia si riduce dal 18,3% al 16,2% ma resta significativo: sia valore per addetto che costo del lavoro restano su livelli più bassi il mondo viene da San Francesco. il contributo delle istituzioni e delle associazioni per la festa di San Francesco Indirizzo di saluto al Presidente della Repubblica da parte della Presidente della Regione Umbria Milano Digital week 2026, il Comune di Perugia allo Smart City Lab per il confronto sulla “Città Generativa” Umbria Vai si amplia con i servizi del Regionale di Trenitalia. Assessore Barcaioli: "Investiamo 500 mila euro per gli abbonamenti ferroviari degli studenti e delle studentesse con ISEE fino a 30 mila euro" Carceri, Prisco : "31 nuovi agenti di polizia penitenziaria in Umbria un altro segnale concreto di attenzione alla sicurezza e al personale " Celebrazioni di San Francesco, la presidente Proietti ad Assisi per l'ottavo Centenario del Transito: "Un seme di speranza e di unità tra le istituzioni" Umbria Lavoro Fest, oltre 3.000 partecipanti e 2.000 colloqui con le imprese nel bilancio della prima edizione della manifestazione promossa da Regione Umbria, Arpal Umbria e Camera di Commercio. Festa nazionale di San Francesco d'Assisi e Ottavo Centenario: mobilitati centinaia di operatori e volontari Produttività: l'Umbria recupera terreno sul 2019, il divario con l'Italia si riduce dal 18,3% al 16,2% ma resta significativo: sia valore per addetto che costo del lavoro restano su livelli più bassi il mondo viene da San Francesco. il contributo delle istituzioni e delle associazioni per la festa di San Francesco Indirizzo di saluto al Presidente della Repubblica da parte della Presidente della Regione Umbria Milano Digital week 2026, il Comune di Perugia allo Smart City Lab per il confronto sulla “Città Generativa” Umbria Vai si amplia con i servizi del Regionale di Trenitalia. Assessore Barcaioli: "Investiamo 500 mila euro per gli abbonamenti ferroviari degli studenti e delle studentesse con ISEE fino a 30 mila euro" Carceri, Prisco : "31 nuovi agenti di polizia penitenziaria in Umbria un altro segnale concreto di attenzione alla sicurezza e al personale "
Home Politica Festa dei nonni, la presidente Proietti: "Esempi di vita e valore del dialogo tra generazioni"
Politica

Festa dei nonni, la presidente Proietti: "Esempi di vita e valore del dialogo tra generazioni"

Di Redazione Umbria Notizie Web 2 Ottobre 2026 – 20:34 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia, – In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi 2 ottobre, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha voluto rivolgere un messaggio di profonda gratitudine, riflessione e riconoscimento a tutti i nonni della comunità umbra.

"I nonni rappresentano la radice solida delle nostre famiglie e un punto di riferimento per il nostro tessuto sociale e umano – ha dichiarato la presidente Proietti -. Costituiscono una presenza insostituibile: sono la memoria storica delle nostre comunità, la guida paziente che accompagna la crescita dei più giovani e un sostegno per la vita quotidiana delle famiglie".

La presidente ha evidenziato la necessità di rafforzare l'alleanza tra le diverse età della vita: "In una società dinamica e in rapida evoluzione, investire nel dialogo intergenerazionale significa trasmettere valori, tradizioni e senso civico alle nuove generazioni. Ascoltare e valorizzare i nonni significa fornire ai nostri giovani gli strumenti necessari per costruire un futuro consapevole. Come amministrazione regionale, siamo fortemente impegnati a promuovere politiche attive per la terza età, contrastare la solitudine e garantire servizi sempre più vicini alle esigenze dei nostri cittadini".

La Regione Umbria rinnova così il proprio grazie a tutti i nonni e le nonne dell'Umbria per l'amore, la dedizione e il patrimonio d'esperienza che donano ogni giorno alle nostre comunità.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Politica
Politica Celebrazioni di San Francesco, la presidente Proietti ad Assisi per l'ottavo Centenario del Transito: "Un seme di speranza e di unità tra le istituzioni" 3 Ottobre 2026
Politica Umbria Lavoro Fest, oltre 3.000 partecipanti e 2.000 colloqui con le imprese nel bilancio della prima edizione della manifestazione promossa da Regione Umbria, Arpal Umbria e Camera di Commercio. 3 Ottobre 2026
Politica Festa nazionale di San Francesco d'Assisi e Ottavo Centenario: mobilitati centinaia di operatori e volontari 3 Ottobre 2026
Più Letti
01
02
03
04
Pubblicità