Festa dei nonni, la presidente Proietti: "Esempi di vita e valore del dialogo tra generazioni"

Politica

(UNWEB) – Perugia, – In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi 2 ottobre, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha voluto rivolgere un messaggio di profonda gratitudine, riflessione e riconoscimento a tutti i nonni della comunità umbra.

"I nonni rappresentano la radice solida delle nostre famiglie e un punto di riferimento per il nostro tessuto sociale e umano – ha dichiarato la presidente Proietti -. Costituiscono una presenza insostituibile: sono la memoria storica delle nostre comunità, la guida paziente che accompagna la crescita dei più giovani e un sostegno per la vita quotidiana delle famiglie".

La presidente ha evidenziato la necessità di rafforzare l'alleanza tra le diverse età della vita: "In una società dinamica e in rapida evoluzione, investire nel dialogo intergenerazionale significa trasmettere valori, tradizioni e senso civico alle nuove generazioni. Ascoltare e valorizzare i nonni significa fornire ai nostri giovani gli strumenti necessari per costruire un futuro consapevole. Come amministrazione regionale, siamo fortemente impegnati a promuovere politiche attive per la terza età, contrastare la solitudine e garantire servizi sempre più vicini alle esigenze dei nostri cittadini".

La Regione Umbria rinnova così il proprio grazie a tutti i nonni e le nonne dell'Umbria per l'amore, la dedizione e il patrimonio d'esperienza che donano ogni giorno alle nostre comunità.