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La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Perugia, Paolo Canaparo

Di Redazione Umbria Notizie Web 3 Ottobre 2026 – 20:46 1 min di lettura

Fonte foto : https://www.interno.gov.it/it/ministero/struttura-prevenzione-antimafia

​(UNWEB) – Perugia - La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, anche a nome dell'intera Giunta regionale, esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, "nella certezza - afferma la presidente- che saprà svolgere questo prestigioso e delicato incarico con la professionalità, l'esperienza e il rigore che lo contraddistinguono".

"La Prefettura - continua - rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale del nostro territorio.
​La Regione Umbria conferma la massima disponibilità a proseguire e rafforzare la proficua collaborazione con la Prefettura e tutte le Istituzioni dello Stato, nell'ottica di una sinergia costante a servizio dei cittadini, delle comunità locali e dello sviluppo, con un occhio attento alla in sicurezza sicurezza".
​La presidente Proietti infine, ha rinnovato un sentito ringraziamento al prefetto Francesco Zito, per l'impegno profuso e il lavoro svolto a Perugia.

Nota della Redazione

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