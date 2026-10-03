La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Perugia, Paolo Canaparo

Politica

"La Prefettura - continua - rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale del nostro territorio. ​La Regione Umbria conferma la massima disponibilità a proseguire e rafforzare la proficua collaborazione con la Prefettura e tutte le Istituzioni dello Stato, nell'ottica di una sinergia costante a servizio dei cittadini, delle comunità locali e dello sviluppo, con un occhio attento alla in sicurezza sicurezza". ​La presidente Proietti infine, ha rinnovato un sentito ringraziamento al prefetto Francesco Zito, per l'impegno profuso e il lavoro svolto a Perugia.

Nota della Redazione

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