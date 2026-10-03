Festa nazionale di San Francesco d'Assisi e Ottavo Centenario: mobilitati centinaia di operatori e volontari

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(UNWEB) – Assisi – "A tutte le donne e gli uomini che, da giorni e fin dalle prime ore di questa mattina, sono impegnati con serietà, professionalità e spirito di servizio per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni, la sicurezza, l'assistenza sanitaria e l'accoglienza di cittadini e pellegrini, va il ringraziamento della Regione Umbria": così la presidente Stefania Proietti, in un breve punto stampa che si è tenuto a margine delle celebrazioni per l'Ottavo Centenario Francescano. Presenti il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, la viceprefetto vicario di Perugia, Maura Nicolina Perrotta.

Parlando ai giornalisti la presidente ha reso noto che "in vista delle celebrazioni, la Regione Umbria, in coordinamento con il dipartimento della Protezione civile, il Comune di Assisi e la Prefettura di Perugia, ha predisposto un articolato sistema organizzativo, logistico e sanitario che accompagnerà le iniziative previste ad Assisi e proseguirà fino agli appuntamenti di fine ottobre dedicati al 40° anniversario dello Spirito di Assisi".

"Organizzare eventi di questa rilevanza istituzionale, civile e spirituale – sottolinea la presidente Proietti – richiede un lavoro costante, rigoroso e spesso non visibile. La Festa nazionale del 4 ottobre rappresenta un momento di grande unità per il Paese, a cui l'Umbria risponde attraverso la collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, Protezione civile e associazioni di volontariato".

Il coordinamento generale delle attività è affidato al capo del dipartimento della Protezione civile, con la Regione Umbria nel ruolo di soggetto attuatore, secondo quanto previsto dal D.L. 108/2026 e dall'OPCM 1203/2026.

Ad Assisi è stato istituito un Centro operativo avanzato (Coa) che assicurerà il costante raccordo tra le diverse componenti istituzionali e operative impegnate nei servizi, favorendo la condivisione tempestiva delle informazioni, il monitoraggio continuo della situazione e il coordinamento degli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari. La struttura opererà in costante collegamento con la Sala operativa interforze della Questura di Perugia, al fine di assicurare costanti flussi informativi aggiornati sull'andamento dell'evento, sulle condizioni di sicurezza e sulle eventuali criticità rilevate sul territorio.

Il piano di sicurezza e assistenza ha previsto la presenza di circa 40 professionisti sanitari della Usl Umbria 1 e della CO 118, affiancati dai volontari sanitari. Gli operatori saranno dislocati sul territorio in diverse postazioni, ambulanze e ambulatori mobili. È stata inoltre individuata una piazzola dedicata all'atterraggio dell'elisoccorso.

Saranno invece oltre 100 i volontari di Protezione civile impegnati nell'assistenza alla popolazione lungo i percorsi e nelle aree interessate dalle celebrazioni. Per la serata del 3, al fine di garantire un'adeguata illuminazione e assistenza durante gli eventi sono state predisposte diverse attrezzature, tra cui: una torre faro presso il parcheggio Lyrick, punti luce aggiuntivi lungo i tratti sterrati, circa 2.500 torce per gli eventi serali, distribuzione di bottigliette di acqua, 3.000 foulard commemorativi.

La Regione Umbria ha inoltre predisposto un servizio di navette per integrare i collegamenti tra il centro storico di Assisi e i principali parcheggi al fine di agevolare il rientro ai parcheggi dei pellegrini che hanno svolto la processione.

La viceprefetto vicario della Prefettura di Perugia, Maura Nicolina Perrotta, ha ringraziato "tutte le forze di polizia, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari che hanno contribuito alla sicurezza di queste giornate. Grazie anche alla presidente Proietti e al sindaco Stoppini perché, in ogni occasione, hanno messo a disposizione sia le strutture fisiche che le risorse umane. È stata una splendida squadra".

Fabio Ciciliano, capo del dipartimento della Protezione civile, ha sottolineato il valore del lavoro congiunto tra le istituzioni e le strutture impegnate nell'organizzazione delle celebrazioni: "Il dipartimento della Protezione civile è stato chiamato a gestire e a governare questi eventi, accelerando le procedure senza le quali i primi cittadini avrebbero dovuto operare in condizioni ordinarie. Ci tengo a ringraziare i sindaci per tutto il lavoro che fanno in condizioni particolarmente complesse, così come la Regione, la Prefettura di Perugia, le forze di polizia, le strutture sanitarie e il volontariato organizzato. Tutti hanno lavorato in strettissimo contatto e questa collaborazione è stata fondamentale per fare in modo che tutto quello che ci sarà da oggi a domani possa svolgersi nella migliore maniera possibile".

Nel corso dell'incontro, anche il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha rivolto un ringraziamento a tutti i rappresentanti istituzionali presenti, sottolineando il valore della collaborazione tra le istituzioni e l'importanza di tradurre nel lavoro quotidiano delle amministrazioni i valori di pace, dignità della persona e bene comune.