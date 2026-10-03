Celebrazioni di San Francesco, la presidente Proietti ad Assisi per l'ottavo Centenario del Transito: "Un seme di speranza e di unità tra le istituzioni"

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(UNWEB) - Assisi, - La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato oggi ad Assisi alla prima giornata delle celebrazioni dedicate a San Francesco, nel giorno dell'ottavo centenario del Transito del Santo Patrono d'Italia, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 vicino alla Porziuncola.



L'evento si inserisce nel momento culminante del grande Centenario francescano 2023-2026, un percorso quadriennale che ha ripercorso le tappe fondamentali della vita del Santo: dagli 800 anni dell'approvazione della Regola e del Presepe di Greccio (celebrati nel 2023), a quelli delle Stimmate della Verna (2024) e del Cantico delle Creature (2025).

La presidente Proietti ha preso parte agli appuntamenti istituzionali e religiosi della giornata, tra cui l'incontro tra la città di Assisi, la Regione Umbria, i presidenti di Regione e i sindaci dei Comuni capoluogo, il corteo civile e la solenne commemorazione del Transito. Nel corso dell'incontro la presidente ha sottolineato il particolare significato che l'ottavo Centenario assume per l'Umbria e per l'intero Paese, anche alla luce della prima celebrazione del 4 ottobre come Festa nazionale: "Questo Centenario è stato da noi tanto atteso e preparato con grande cura. Penso che oggi qui possiamo mettere un seme, un seme di speranza e di unità. Il 4 ottobre, per la prima volta Festa nazionale, può rappresentare un momento nel quale lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, si ritrova unito nel segno di San Francesco. È attraverso la leale collaborazione istituzionale, richiamata dalla Costituzione, che questa unità può diventare un elemento concreto al servizio dei cittadini e delle nostre comunità. E questo seme non si ferma a domani: il Centenario prosegue con altri momenti importanti, a partire dal 27 ottobre, quando ad Assisi torneremo a pregare insieme per la pace, a quarant'anni dallo Spirito di Assisi. È questo il senso più profondo che vogliamo lasciare: una celebrazione che non sia soltanto memoria, ma che sappia generare futuro".

Oltre il valore celebrativo, il Centenario punta a lasciare un'eredità concreta per la comunità regionale. In questo solco si inserisce la legge regionale n. 1 del 20 febbraio 2026, approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa con l'obiettivo di trasformare questa ricorrenza in un'opera duratura per il territorio. Tra gli elementi qualificanti previsti dalla norma c'è infatti la realizzazione di un hospice pediatrico per la rete delle cure palliative, rivolto ai bambini con patologie inguaribili e alle loro famiglie: un'opera segno pensata per tradurre in una scelta concreta uno dei tratti più profondi del messaggio francescano: l'attenzione alle persone più fragili.

La giornata si è sviluppata lungo i luoghi maggiormente legati agli ultimi momenti della vita di Francesco, dal Santuario della Spogliazione alla Porziuncola, fino alla solenne commemorazione del Transito nella Basilica di Santa Maria degli Angeli dove la presidente Proietti, a nome della Regione Umbra, ha portato in dono la brocca con l'olio destinato ad alimentare la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco nella Basilica di Assisi.

Le celebrazioni proseguiranno domani, domenica 4 ottobre, con la prima Festa nazionale di San Francesco d'Assisi. La presidente Proietti parteciperà alla solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco, in programma alle ore 9.45 e trasmessa in diretta su Rai 1, e ai successivi appuntamenti istituzionali, tra cui l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto in mattinata.