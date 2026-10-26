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Turismo, prosegue la campagna tv della Regione sulle reti nazionali. Assessora Meloni: “Un invito a vivere i nostri territori in autunno, una stagione magica per l’Umbria”

Di Redazione Umbria Notizie Web 26 Ottobre 2026 – 18:54 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  Dopo i passaggi della scorsa settimana su Rai, Mediaset e La7, prosegue la campagna autunnale di promozione turistica della Regione Umbria sulle televisioni nazionali.

Lo spot con l’impiegato Svevo alle prese ancora una volta con il direttore, un collega “scomparso” in Umbria e anche un cane da tartufi, torna nelle case degli italiani con una nuova settimana di programmazione, fino al 31 ottobre, per invitare a scoprire il territorio e le esperienze che offre anche fuori dall’alta stagione. Una proposta che unisce natura, cultura e accoglienza ed esalta l’autunno, momento magico per vivere l’Umbria.

La settimana scorsa la campagna ha accompagnato programmi come “Ballando con le Stelle”, “N.C.I.S.”, “Caduta Libera”, “Fuori dal Coro” e “Propaganda Live”, oltre agli spazi dedicati all’informazione. La pianificazione coinvolge Rai 1, Rai 2, Rai3 e Rai News24, le reti Mediaset Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e La7.

“Vogliamo portare al grande pubblico - dichiara l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni - l’Umbria più autentica, quella che si conosce incontrando le persone, attraversando i borghi e assaporando i prodotti della nostra terra durante una stagione per noi eccezionale, l’autunno, con i suoi colori e la sua magia. La promozione deve tradursi in opportunità per le imprese e in lavoro per le comunità. Per questo investiamo su un turismo capace di vivere tutto l’anno e di raggiungere anche le aree interne. Lo spot è un invito a scegliere l’Umbria, a dedicarle tempo e a scoprirla attraverso le sue esperienze”.

Nei prossimi giorni lo spot sarà presente negli spazi pubblicitari di “Un Posto al Sole” su Rai 3, “Patù – La Passione delle Idee” su Rai 2 e “Linea Verde” su Rai 1. Su Mediaset sono previsti passaggi in “Caduta Libera”, “Le Iene Show” ed “È Sempre Cartabianca». Su La7 la campagna affiancherà “Otto e mezzo”, “DiMartedì”, “Una giornata particolare”, “Piazzapulita”, “Propaganda Live” e “In altre parole”. Proseguirà anche la presenza nelle fasce dei telegiornali.

Nota della Redazione

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