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Inaugurazione nuovo complesso scolastico per l'istruzione secondaria di secondo grado in località Centova a Perugia

Di Redazione Umbria Notizie Web 26 Ottobre 2026 – 10:00 1 min di lettura

Appuntamento a giovedì 29 ottobre alle 10,30 nella sede del Liceo G. Alessi a Centova

(UNWEB) – Perugia,  Si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 10,30, la cerimonia di inaugurazione del nuovo complesso scolastico per l'istruzione secondaria di secondo grado in località Centova a Perugia.

Al taglio del nastro parteciperanno la Dirigente scolastica del Liceo G. Alessi, Morena Passeri,Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia, Francesca Pasquino, consigliera provinciale con delega all'edilizia scolastica e i tecnici l'ingegnera Daniela Cecchini, R.U.P. dei lavori, e l'ingegnere Alessandro Biscarini, responsabile interregionale per la Toscana e l'Umbria di supporto all'attuazione degli interventi PNRR per conto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Nel corso della mattinata sarà possibile visionare il video dei lavori realizzati dalla Provincia di Perugia sull'intero plesso scolastico, inoltre, gli studenti del Liceo G. Alessi proporranno una breve esibizione per salutare i presenti.

L'intera area, di proprietà della Provincia di Perugia, è stata concepita come una "cittadella per l'istruzione secondaria di secondo grado", comprensiva di spazi didattici, aree sportive interne ed esterne, parcheggi e un sistema completo di opere di urbanizzazione a servizio degli studenti e del personale.

Nota della Redazione

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