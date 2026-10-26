Inaugurazione nuovo complesso scolastico per l'istruzione secondaria di secondo grado in località Centova a Perugia

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L'intera area, di proprietà della Provincia di Perugia, è stata concepita come una "cittadella per l'istruzione secondaria di secondo grado", comprensiva di spazi didattici, aree sportive interne ed esterne, parcheggi e un sistema completo di opere di urbanizzazione a servizio degli studenti e del personale.

Al taglio del nastro parteciperanno la Dirigente scolastica del Liceo G. Alessi, Morena Passeri,Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia, Francesca Pasquino, consigliera provinciale con delega all'edilizia scolastica e i tecnici l'ingegnera Daniela Cecchini, R.U.P. dei lavori, e l'ingegnere Alessandro Biscarini, responsabile interregionale per la Toscana e l'Umbria di supporto all'attuazione degli interventi PNRR per conto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

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