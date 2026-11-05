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Politica

Agricoltura, Prisco (FDI): "Coltivaitalia è legge. oltre un miliardo di euro per sostenere le imprese agricole, un'opportunità importante anche per l'Umbria"

Di Redazione Umbria Notizie Web 5 Novembre 2026 – 12:42 1 min di lettura

(ASI) "L'approvazione definitiva di ColtivaItalia rappresenta un risultato importante per l'agricoltura italiana e un'opportunità significativa anche per l'Umbria, dove il settore agricolo costituisce un patrimonio economico, produttivo e identitario fondamentale. Oltre un miliardo di euro per rafforzare le filiere strategiche, sostenere l'olivicoltura e gli allevamenti, favorire l'imprenditoria giovanile e femminile e investire nella ricerca e nell'innovazione".



Lo dichiara Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, commentando il via libera definitivo del Senato al provvedimento promosso dal Governo Meloni.

"Per una regione come la nostra, caratterizzata da produzioni di qualità, eccellenze agroalimentari e tante piccole e medie imprese agricole, rafforzare la competitività delle filiere significa sostenere l'economia dei territori e creare nuove opportunità di sviluppo, soprattutto per le giovani generazioni".

"Ringrazio il ministro Francesco Lollobrigida per il lavoro portato avanti e il Governo Meloni per aver messo finalmente l'agricoltura al centro delle proprie politiche. Continuiamo a investire su chi produce, sulla tutela delle nostre eccellenze e sulla sovranità alimentare della Nazione", conclude Prisco.

Nota della Redazione

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