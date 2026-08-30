Agente della Polizia di Stato fuori servizio soccorre un uomo in grave pericolo

Cronaca

(UNWEB) Perugia. Due giorni fa un Agente della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello (PG) libero dal servizio, in vacanza all'Isola d'Elba, è intervenuto prestando il primo soccorso ad un uomo di 47 anni in manifesto e grave pericolo, scongiurando il tragico epilogo dell'evento.

Nella circostanza, l'Agente si trovava nella piscina di un campeggio di Lido di Capoliveri (LI), quando ha notato un uomo in palese e grave stato di difficoltà agitarsi in acqua con movimenti incontrollati e convulsi. Il poliziotto è prontamente intervenuto, e, con tempestività è riuscito ad estrarre il 47enne dall'acqua, evitando così un fatale peggioramento delle conseguenze.

Dato lo stato di semicoscienza dell'uomo in difficoltà respiratoria, l'Agente ha poi messo in atto le prime manovre di BLS in attesa dell'arrivo dei soccorsi, giunti sul posto anche tramite elisoccorso Pegaso.

Il pronto intervento dell'Agente si è rivelato fondamentale per evitare un epigolo nefasto, infatti, le prime manovre di soccorso hanno consentito il mantenimento delle primarie esigenze vitali in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

L'evento è testimonianza della capillare presenza della Polizia di Stato sul territorio, con una costante attività volta non solo alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione e repressione dei reati, ma anche anche al soccorso pubblico.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.