Festival delle Nazioni: il quartetto Pegreffi vince la IX edizione del concorso nazionale Alberto Burri

Cultura

Concerto a Città di Castello, nella Chiesa di San Domenico. A esibirsi anche gli altri due finalisti (Duo Pavan Casu e Zenosyne Saxophone Quartet) selezionati tra i tredici in competizione

(UNWEB) – Città di Castello, – È il Quartetto Pegreffi, composto da Emma Parmigiani (29 anni, violino), Inesa Baltatescu (30 anni, violino), Emanuele Ruggero (30 anni, viola) e Lorenza Baldo (34 anni, violoncello) il vincitore della IX edizione del concorso nazionale Alberto Burri, riservato a gruppi giovanili di musica da camera. Il premio è stato consegnato venerdì 28 agosto a Città di Castello nella Chiesa di San Domenico, dopo il concerto che ha visto esibirsi anche gli altri due finalisti, il Duo Pavan Casu (Francesco Pavan, 24 anni, violino; Mattia Casu, 24 anni, pianoforte) e Zenosyne Saxophone Quartet (Serena Tarozzo, 29anni, sax soprano; Luca Boscolo, 22 anni, sax contralto; Martino Luxich, 28 anni, sax tenore; Samuele Molinari, 23 anni, sax baritono), in un evento parte integrante del programma della 59ª edizione del Festival delle Nazioni. Il concorso, nato con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto ai giovani musicisti che intraprendono la carriera concertistica in formazione cameristica e che muovono i primi passi nel difficile mondo professionale della musica, è stato organizzato in collaborazione con la Regione dell'Umbria, il Comune di Città di Castello e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Il concorso è dedicato in particolare a ensemble formati da musicisti la cui età media non supera i trentadue anni e diplomati nei conservatori o negli istituti musicali superiori riconosciuti. La competizione si è svolta in due fasi: la prima selezione (a porte chiuse, giovedì 27 agosto con 13 ensemble partecipanti), nella quale i gruppi si sono esibiti davanti a una giuria composta da musicisti e critici musicali di chiara fama. La seconda prova, invece, ha visto impegnati i finalisti davanti a un pubblico, diventando così un vero e proprio momento concertistico. Ai vincitori è stato assegnato un riconoscimento economico pari a cinquemila euro, metà del quale consegnato a conclusione della premiazione, e l'altra metà in veste di compenso per un concerto programmato nella successiva edizione del Festival delle Nazioni. Tra i sostenitori del concorso Alberto Burri figurano, oltre al Rotary Club di Città di Castello, alcuni privati cittadini: Claudio Tomassucci, Maria Grazia Mignini, Anna Casilli e Mirella Bianconi.

Nota su Quartetto Pegreffi:

Formatosi nel 2023, il Quartetto Pegreffi è una delle realtà emergenti più promettenti del panorama cameristico italiano. Con il suo nome ha l'onore di rendere omaggio alla violinista Elisa Pegreffi, secondo violino del Quartetto italiano ed il suo obiettivo è quello di conservare e rappresentare al giorno d'oggi la tradizione quartettistica italiana. Nel 2024 è vincitore del Premio Amici della musica di Verona, nel 2026 del Concorso Amur per i nuovi talenti e del 6° Premio internazionale di musica da camera 'Massimiliano Antonelli'. Inoltre è stato uno dei 10 quartetti partecipanti alla Trondheim international chamber music competition 2025 e all'International string quartet competition bad Tölz 2026. L'ensemble si esibisce regolarmente per importanti associazioni musicali italiane e europee quali il Festival delle Nazioni, la Società del quartetto di Milano, il Brahms festival di Lubecca, la Società dei concerti di Parma, SilenzioMusica festival, Amici del quartetto di Reggio Emilia. Il Quartetto ha conseguito il Master di secondo livello in Musica da camera con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore sotto la guida del Trio di Parma e del Maestro Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio 'Arrigo Boito' di Parma. Ha studiato inoltre con Heime Müller all'Hochschule di Lubecca e con il Quartetto di Cremona presso l'Accademia Stauffer. Al momento continua a perfezionarsi frequentando la Ébène Quartet Academy con il Quatuor Ébène alla Hochschule für Musik und Theatre München. Nel 2023 viene selezionato per far parte della classe del Cuarteto Casals e del Maestro Heime Müller alla Scuola di Musica di Fiesole, ricevendo la borsa di studio "Ciampi" per il miglior gruppo da camera. Sempre a Fiesole così come a Monaco di Baviera, viene scelto per partecipare alla sessione dell'European chamber music academy (Ecma). Il suo impegno per una ricerca stilistica approfondita lo ha portato a partecipare ad un seminario incentrato sul repertorio classico tenuto dal Maestro Lorenzo Coppola presso la Escuela superior de música de Catalunya e ad approfondire l'argomento con il musicologo Clive Brown. Da dicembre 2023 è entrato a far parte de Le Dimore del Quartetto e fa parte dell'associazione 'Musica con le ali'. Il Quartetto Pegreffi ha frequentato masterclass con Maestri del calibro di Günter Pichler, Raphaël Merlin, Vera Martínez Mahner, Kyril Zlotnikov, Patrick Jüdt, Xandi van Dijk, Pavel Nikl, Andrea Lucchesini, Andrea Nannon.