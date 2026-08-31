Festival delle Nazioni: Ensemble Suono Giallo, Trio di Salisburgo, Tamás Érdi e Wiener Kammersymphonie protagonisti a Città di Castello

Cultura

I concerti dal 29 al 31 agosto

(UNWEB) Città di Castello, Prosegue il viaggio musicale in omaggio alla Germania e ai paesi di lingua germanica della 59ª edizione del Festival delle Nazioni, con i concerti Risuonarte del progetto Ensemble Suono Giallo, una delle formazioni più vive della scena musicale contemporanea italiana, che da poco ha festeggiato i dieci anni dalla fondazione e che nel tempo ha reso non solo Città di Castello, ma tutta la valle del Tevere uno dei centri di riferimento per la produzione e la diffusione della nuova musica a livello internazionale.

Come da tradizione, il Festival sceglie di valorizzare le nuove generazioni di compositori commissionando lavori che gettano luce sulla multiforme scena musicale contemporanea e così nei concerti di Risuonarte i musicisti 'dialogano' con i giganti del romanticismo come Johannes Brahms, con i classici del Novecento (Giacinto Scelsi, Hans Werner Henze), ma anche con illustri esponenti dei nostri giorni, da Georg Friedrich Haas a Paolo Perezzani. Il primo appuntamento è stato a Città di Castello, sabato 29 agosto alle ore 16, negli ex Seccatoi del tabacco della Fondazione Burri, dove si sono esibiti Michele Bianchini (sassofono) e Giacomo Piermetti (contrabasso) con il brano Tumulto del crepuscolo, composto da Paolo Perezzani, che lo ha concepito a seguito dell'incontro con Piermatti e Bianchini, arrivando poi a suggellare una costante e proficua collaborazione con l'Ensemble Suono Giallo. Di Giacinto Scelsi, poi, gli altri due brani proposti, Mantram per il contrabbasso e Ixor per sassosono; il secondo appuntamento è stato alle ore 17 alla Pinacoteca comunale, dove la percussionista Laura Mancini ha eseguito Five Scenes from the snow country per marimba, di Hans Werner Henze, compositore tedesco dal profondo legame con l'Italia, dedicate al percussionista giapponese Michiko Takahashi; in entrambi i concerti trovano spazio le composizioni in prima esecuzione di Giovanni Falascone, commissionate dal Festival e dedicate a Nuvolo, in occasione del centenario dalla sua nascita.

Alle ore 21, poi, nella Chiesa di San Domenico, spazio a uno degli appuntamenti più attesi del Festival delle Nazioni con il Trio d'archi di Salisburgo e le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, nella trascrizione di Dmitry Sitkovetsky. Markéta Janoušková (violino), Firmian Lermer (viola) e Erich Oskar Huetter (violoncello) concepiscono l'esecuzione delle Variazioni Goldberg sui palcoscenici internazionali non solo come restituzione di un capolavoro del repertorio musicale, ma come condivisione di un sentire, momento di incontro e confronto tra coscienze, di unità nell'alterità.

Domenica 30 agosto Risuonarte e l'Ensemble Suono Giallo sono tornati a esibirsi a Città di Castello, alle ore 11.30 al Museo Diocesano e alle 18.30 al Complesso di San Domenico; la mattina in scena Andrea Biagini (flauto) con Finale di Georg Friedrich Haas e Omaggio a Nuvolo per flauto di Giovanni Falascone (prima esecuzione, commissionata dal Festival delle Nazioni); in serata l'Ensemble Suono Giallo, al completo - Simone Nocchi (pianoforte), Andrea Biagini (flauto), Michele Bianchini (sassofono), Laura Mancini (percussioni) e Giacomo Piermatti (contrabbasso) - ha eseguito un tributo particolarmente significativo dedicato alla memoria del professore Venanzio Nocchi, con la prima esecuzione di Omaggio a Nuvolo per ensemble: in suo ricordo è stata istituita infatti una specifica commissione per la produzione musicale, affidata quest'anno alla compositrice Floriana Provenzano, la cui opera sarà eseguita in prima assoluta. Completeranno il programma la Ballata e l'Intermezzo per pianoforte di Johannes Brahms.

Alle ore 21 protagonista è stato il pianista Tamás Érdi nella Chiesa di San Domenico, in un concerto registrato dalla televisione ungherese per un documentario sull'artista, tra brani di Haydn, Mozart, Schubert e Beethoven. Il programma si è aperto in un mondo cupo e introspettivo per poi attraversare le infinite sfumature dell'animo in una traiettoria che abbraccia quello straordinario momento di passaggio tra Classicismo e Romanticismo. Si è passati dalle Variazioni in fa minore di Haydn, tra le opere di lutto più dolorose e profonde del repertorio pianistico, scritte dopo la perdita di un caro amico, alla Sonata K33 con la quale il genio mozartiano riesce a confezionare un gioiello di letteratura pianistica. La seconda parte del programma si è aperta con l'Allegretto dei Tre pezzi per pianoforte di Schubert, risalenti al suo periodo di piena maturità che conducono nel regno del puro Romanticismo. Culmine e summa del programma è stata la Sonata 'La tempesta' di Beethoven, dove la tensione emotiva si eleva in un dramma e una passione travolgenti e monumentali.

Lunedì 31 agosto ci si sposta a Pietralunga, nella Chiesa di Pieve Santa Maria, per il concerto 'Ornamenti europei tra Settecento e Ottocento: alle 18.30 protagonisti Daniela Pini (mezzosoprano), Fulvio Fiorio (flauto) e Davide Burani (arpa), che mettono in scena tutta l'eleganza della musica da camera in un programma che spazia da Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel, Gioachino Rossini, Franz Schubert e Sigfrid Karg-Elert.

Si inizia con i due giganti del primo Settecento europeo: la Sonata in sol minore per flauto e cembalo di Johann Sebastian Bach e tre brani di Georg Freidrich Händel, con due eleganti composizioni vocali separati da una trascrizione per arpa sola, tratta dall'oratorio Saul. Dopo un salto nell'Ottocento con Gioachino Rossini si arriva a Schubert, immergendosi nel cuore di un'Europa profondamente introspettiva. La conclusione è invece tutta nel segno del flauto, con uno dei brani più iconici di inizio Novecento: la Sonata appassionata (1917) di Sigfrid Karg-Elert, compositore dallo stile personalissimo che tanta produzione ha dedicato al mondo degli strumenti a fiato, e del flauto in particolare.

Infine, tornando a Città di Castello, la scena è tutta per la Wiener Kammersymphonie, rinomato ensemble di Vienna che si esibisce alle ore 21 nella Chiesa di San Domenico, con un repertorio che unisce Erich Wolfgang Korngold, Kurt Weill e Antonín Dvořák. Sul palco Cornelia Gradwohl (violino), Muhammedjan Sharipov (violino), Giorgia Veneziano (viola), Sergio Mastro (violoncello e direttore artistico) e Felipe Medina (contrabbasso), in un programma che guarda sì all'Europa di lingua tedesca, ma nel suo slancio e nella sua apertura verso l'altro, e in particolare verso il mondo transatlantico, i suoi spazi sconfinati e la sua 'sete di musica'.