Diritto, territorio ed economia dell'enoturismo umbro: a Montefalco il focus nazionale di Ugivi

Eventi

Il convegno sarà venerdì 28 agosto dalle 9.30 nella sala consiliare comunale

(UNWEB) – Montefalco, L'Unione Giuristi della Vite e del Vino (Ugivi) organizza a Montefalco un convegno nazionale dedicato a strategie di sviluppo e successo dell'enoturismo in Umbria. L'appuntamento è per venerdì 28 agosto, a partire dalle 9.30, nella sala consiliare del Comune di Montefalco.

I lavori saranno coordinati dall'avvocato Paolo Spacchetti, componente umbro di Ugivi, e vedranno la partecipazione del presidente, l'avvocato Diego Saluzzo, insieme ad altri esperti avvocati e professionisti del settore appartenenti all'associazione. Dopo i saluti di benvenuto del sindaco di Montefalco Alfredo Gentili e dell'assessore comunale allo sviluppo economico Francesco Vannicelli, è previsto l'intervento introduttivo dell'assessore regionale alle politiche agricole e al turismo Simona Meloni, la cui presenza conferma il forte interesse delle istituzioni per il tema dell'enoturismo in Umbria e, in particolare, nell'area di Montefalco.

Nel corso della mattinata, a partire dalle 10, saranno affrontati i principali profili giuridici ed economici legati all'enoturismo. Avvocati e altri professionisti illustreranno il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale e gli strumenti operativi, inclusi quelli di natura economica e agevolativa, con un approfondimento specifico sulla legislazione umbra. "L'obiettivo – anticipa l'avvocato Saluzzo – è far conoscere meglio il 'turismo del vino' e le sue potenzialità, partendo da un territorio, quello di Montefalco, che ha già avviato numerose iniziative in questo ambito e rappresenta oggi un modello per altre realtà vitivinicole". "Il convegno – prosegue l'avvocato Spacchetti – intende mettere in luce come la passione per il vino non sia l'unico motivo di viaggio, ma si intrecci con il patrimonio di storie, tradizioni, luoghi e persone che quel prodotto esprime. Si tratta di un insieme di elementi in grado di attrarre un numero crescente di turisti e visitatori, a condizione di saper creare interesse, motivazioni di richiamo e adeguate strutture di accoglienza. L'obiettivo è offrire non solo semplici degustazioni, ma esperienze complete e coinvolgenti, che rendano piacevole il soggiorno e valorizzino il territorio".

I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle 15.30, con la tavola rotonda 'Enoturismo: esperienza locale e confronti nazionali', moderata da Serena Marinelli, presidente della Strada del Sagrantino. Parteciperanno rappresentanti di associazioni e consorzi locali e nazionali, imprenditori e operatori turistici legati al mondo del vino, che porteranno le proprie esperienze e proposte per costruire e ottimizzare quel 'mix' di offerte che il turista di oggi, sempre più esigente e curioso, si aspetta da un territorio che punta sull'enoturismo. La giornata di studio si concluderà alle 17.30. A seguire è prevista una visita guidata al Complesso museale di San Francesco e al Museo del Sagrantino, per permettere ai partecipanti di conoscere da vicino il patrimonio storico, artistico e culturale strettamente legato ai vini del territorio.