Narni, domenica a Palazzo dei Priori l’iniziativa “Festival e territorio: modelli sostenibili per la cultura live”

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(UNWEB) TERNI – Si svolgerà domenica 30 agosto a Narni, alle 11.30 a Palazzo dei Priori, l’iniziativa “Festival e territorio: modelli sostenibili per la cultura live”. L’evento, inserito nella collaborazione tra Comune di Narni e Suoni Controvento fa parte, riferisce una nota del Comune, di “Ripartiamo dai Territori”, il progetto che vede insieme, per il secondo anno, Suoni Controvento e Rai Umbria e che quest’anno propone quattro momenti di confronto in altrettanti territori umbri.

A portare i saluti istituzionali saranno l’assessore regionale alla cultura Tommaso Bori e il Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli. Parteciperanno Bruno Sconocchia, Presidente di Assoconcerti, Andrea Rapaccini, Presidente di Music Innovation Hub, Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer di Bureau Veritas, Francesco Paolo Conticello, Head of Communication di Casta Diva Group e CEO di G2 Events, e Giovanni Rubini, assessore agli eventi turistici e culturali del Comune di Narni.

“L’iniziativa – spiega il Comune - affronta un tema sempre più attuale per chi opera nel settore e per chi, quotidianamente, contribuisce a costruire e ospitare iniziative nei nostri territori e cioè come rendere la cultura dal vivo sempre più sostenibile, valorizzando al tempo stesso i luoghi e le comunità che la accolgono”.